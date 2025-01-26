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Какой трендовый головной убор может быть полезен для волос

26 января 2025 08:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Головной убор 2025, который защитит ваши волосы от негативного воздействия
Женщина в шелковом платке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Очень полезно использовать шелковую наволочку или шелковую шапочку после мытья волос, чтобы они не травмировались ночью. Кроме этого, летом рекомендуется носить шелковый платок вместо панамок, кепок и шляпок. Это поможет уберечь волосы в теплый сезон.

Новини.LIVE расскажет, почему стоит приобрести именно этот аксессуар на теплую погоду.

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Шелковый платок полезен для волос

Шелковый платок некоторые знаменитости начали носить еще летом 2024 года. Среди них — Одри Хепберн, Лини Горн, Грейс Келли, а также Кендалл Дженнер, Лора Харви и Тейлор Хилл. Большинство выбирают шелк не только ради красоты в теплый сезон, но и для здоровья и защиты волос от ломкости. Поэтому на этот аксессуар однозначно стоит обратить внимание.

Шелковый платок - идеально подходит для лета
Шелковый платок. Фото из Instagram

Шелк идеально подходит для волос, так как является нежным материалом. Текстура этой ткани минимизирует трение и помогает волосам сохранять естественные жиры. Это особенно важно для текстурированных волос, так как способствует снижению риска их ломкости.

Шелковые аксессуары для волос всегда мягкие, а значит просто не способны травмировать волосы, благодаря чему минимизируется возможность сечения концов. Также шелк хорошо пропускает воздух, поэтому для волос и кожи головы сохраняется комфортная температура.

Шелковый платок способен защитить волосы от повреждения летом
Стильный платок. Фото из Instagram

Но учитывайте тот факт, что шелк не защищает кожу от солнечного излучения. Поэтому все равно важно пользоваться cпреем для волос, в составе которого есть SPF-защита.

Ранее мы писали о том, какой метод мытья волос набирает популярность в 2025 году.

Также мы сообщали, какие шапки сохраняют объем волосам даже под шапкой.

мода аксессуары волосы стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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