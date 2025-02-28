Як носити брошки у 2025 — найстильніші ідеї та лайфхаки

Гарна брошка. Фото: Freepik

Є речі, які ми вважали пережитком минулого, а вони раптом повертаються і стають справжніми модними відкриттями. Саме так сталося з брошками. Цей аксесуар, який колись прикрашав комірці наших бабусь, у 2025 році знову опинився у центрі уваги. Тепер це не просто прикраса, а стильний акцент, який робить образ унікальним.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чому всі знову носять брошки

Мода любить повертатися, але завжди у новому прочитанні. Брошки довгий час залишалися в тіні, поки дизайнери не згадали про них і не перетворили на ультратрендовий аксесуар. Вони з’явилися у колекціях відомих брендів та стрімко завоювали популярність. У чому їхній секрет? Все просто: в епоху, коли тренди змінюються блискавично, брошка дозволяє зберегти індивідуальність. Це стильний спосіб додати виразності навіть найпростішому образу.

Брошки на пальто. Фото з Instagram

Як носити брошку у 2025 році

Забудьте про класичний варіант — просто прикріпити її на лацкан піджака. Сучасні модники носять брошки зовсім інакше:

Замість намиста — закріпіть невелику брошку на комірі сорочки або водолазки.

— закріпіть невелику брошку на комірі сорочки або водолазки. На джинсах — модний штрих, який зробить повсякденний образ цікавішим.

— модний штрих, який зробить повсякденний образ цікавішим. На сумці чи ремені — несподіване рішення, яке додає індивідуальності.

— несподіване рішення, яке додає індивідуальності. На головних уборах — кріпіть брошки на берети, капелюхи або навіть обручі.

Якщо у вас є улюблена, але трохи забута річ у гардеробі — спробуйте оновити її за допомогою брошки. Вона може вдихнути нове життя навіть у стару блузку або пальто.

Брошка на блузці. Фото з Instagram

Брошка — це той аксесуар, який допоможе зробити навіть базовий гардероб стильним. Не бійтеся нестандартних рішень і додавайте нові штрихи до своїх образів.

Раніше ми писали про те, який аксесуар носить майже кожна скандинавка.

Також ми повідомляли, на які моделі ременів звернути увагу цього року.