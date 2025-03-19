Стильные головные уборы для весны — что носить в 2025 году

Девушка в стильном берете. Фото: Freepik

Кажется, с наступлением тепла головные уборы неожиданно снова оказались в центре внимания. Хотя холодная пора уже позади, мы все равно хотим выглядеть стильно и по-особенному. На этот раз головные уборы перестали быть просто практичными вещами — теперь это настоящие модные акценты, которые способны подчеркнуть настроение и добавить изюминку в образ.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Если зимой мы тянулись к шапкам только ради тепла, то весной — это уже игра со стилем. Кто-то обожает бейсболки — простые, но универсальные. Они прекрасно подходят и к спортивным лукам, и к классическим жакетам. А если добавить яркий цвет или интересную надпись — образ сразу становится смелее. К тому же в солнечные дни бейсболка еще и спасает от жары.

Образ с бейсболками. Фото из Instagram

Другие же предпочитают платки — нежные, легкие, которые можно завязать на голову, на шею или даже украсить сумку. Это настоящий must-have для романтических натур.

Платок. Фото из Instagram

А кому-то по душе шляпки — от модных "таблеток", которыми увлекаются streetstyle-девушки, до широкополых или вязаных вариантов, которые добавляют образу легкого ретро-шарма.

Стильная шляпка. Фото из Instagram

Чтобы вдохновиться и лучше сориентироваться, какие именно головные уборы будут в тренде этой весной, стоит взглянуть на стильные образы с недель моды. Именно там модницы показали, как носить головные уборы с настроением.

Среди фаворитов — все те же бейсболки, но не обычные, а с характером: яркие цвета, интересные надписи, вышивка — все это делает образ живым и нестандартным. Кроме них — стильные фуражки в стиле сериала "Острые козырьки", кепки baker boy — элегантная альтернатива бейсболкам, мягкие панамы, вязаные шляпки, повязки и классические береты.

Цветовая гамма — как всегда, на любой вкус: кто-то выбирает сдержанные базовые оттенки, а кто-то не боится принтов, меха, кристаллов или бисера. Главное — чтобы аксессуар передавал ваше настроение и добавлял уверенности.

Ранее мы писали о том, какой аксессуар можно носить в любое время года.

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