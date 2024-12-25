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Альтернатива шапці — 4 стильних рішення для будь-якого образу

25 грудня 2024 09:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носити замість шапки взимку — три стильні варіанти, які вас здивують
Дівчина в шапці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима – саме той час, коли шапки та шарфи стають нашими найкращими друзями. Якщо ваш улюблений головний убір досі ховається десь на верхній полиці, час дістати його на прогулянку. А якщо ви ще не обрали "ту саму" шапку, ось кілька модних ідей, які допоможуть зробити стильний вибір цього сезону.

Ними поділилась українська стилістка Альона Чорновол у своєму Instagram.

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Панама

Цей капелюх з полями давно перестав бути виключно літнім атрибутом. Зараз панами успішно підкорюють зимові гардероби. У тренді моделі з твіду чи вовни, які тримають форму і додають образу витонченості. Шкіряні та хутряні панами — теж прекрасний вибір, якщо хочеться чогось незвичайного.

Панама ідеальна альтернатива шапці на зиму
Панами. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Шапка-каптур

Універсальна річ, яка поєднує в собі два аксесуари: шапку та шарф. Зручно, тепло та практично. Каптур можна легко зняти, і він буде лежати на плечах, як стильний капюшон. Така річ точно стане вашим фаворитом для морозних днів.

Капур підійде тим, хто цінить комфорт
Шапка-каптур. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Кепі

Цей головний убір — поза часом! Особливо популярні чоловічі фасони з витягнутим козирком. Вони чудовий мають вигляд у поєднанні з пальто чи класичним пальто-кейпом. Натуральна вовна робить кепі не лише стильним, а й дуже теплим вибором.

Кепі для тих, хто прагне мати елегантний вигляд
Кепі. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Берет

Класика, яка завжди актуальна. Берети ніколи не виходять із моди, але щоб освіжити цей головний убір, обирайте трендові відтінки — бургунді, хакі чи шоколад. Або зверніть увагу на цікаві текстури, як-от денім, замша чи шкіра.

Берет має розкішний вигляд цієї зими
Берет. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Порада наостанок: головний убір — це не лише про тепло, а й про настрій. Тож обирайте те, що не лише гріє, а й додає впевненості у собі. Зима може бути не лише морозною, але й стильною.

Раніше ми писали про те, які головні убори наймодніші цієї зими.

Також ми повідомляли, який головний убір повернувся в моду після десятки років.

мода зима стиль 2025 рік шапка

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