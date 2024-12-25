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Альтернатива шапке – 4 стильных решения для любого образа

25 декабря 2024 09:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что носить вместо шапки зимой – три стильных варианта, которые вас удивят.
Девушка в шапке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — именно то время, когда шапки и шарфы становятся нашими лучшими друзьями. Если ваш любимый головной убор до сих пор прячется где-то на верхней полке, пора достать его на прогулку. А если вы еще не выбрали "ту самую" шапку, вот несколько модных идей, которые помогут сделать стильный выбор этого сезона.

Ими поделилась украинская стилистка Алена Чорновол в своем Instagram.

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Панама

Эта шляпа с полями давно перестала быть исключительно летним атрибутом. Сейчас панами успешно покоряют зимние гардеробы. В тренде модели из твида или шерсти, которые держат форму и придают образу утонченности. Кожаные и меховые панамы — тоже прекрасный выбор, если хочется чего-нибудь необычного.

Панама идеальная альтернатива шапке на зиму
Панамы. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Шапка-каптур

Универсальная вещь, сочетающая в себе два аксессуара: шапку и шарф. Удобно, тепло и практично. Капюшон можно легко снять, и он будет лежать на плечах, как стильный капюшон. Такая вещь точно станет вашим фаворитом для морозных дней.

Капур подойдет тем, кто ценит комфорт
Шапка-каптур. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Кэппи

Этот головной убор — вне времени! Особо популярные мужские фасоны с вытянутым козырьком. Они прекрасно выглядят в сочетании с пальто или классическим пальто-кейпом. Натуральная шерсть делает кепи не только стильным, но очень теплым выбором.

Кепи для тех, кто стремится выглядеть элегантно
Кепи. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Берет

Классика, которая всегда актуальна. Береты никогда не выходят из моды, но чтобы освежить этот головной убор, выбирайте трендовые оттенки — бургунди, хаки или шоколад. Или обратите внимание на интересные текстуры, такие как деним, замша или кожа.

Берет имеет роскошный вид этой зимой
Берет. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Совет напоследок: головной убор — это не только о тепле, но и о настроении. Выбирайте то, что не только греет, но и придает уверенности в себе. Зима может быть не только морозной, но и стильной.

Раньше мы писали о том, какие головные уборы самые модные этой зимой.

Также мы сообщали, какой головной убор вернулся в моду после десятки лет.

мода зима стиль 2025 год шапка

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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