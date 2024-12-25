Что носить вместо шапки зимой – три стильных варианта, которые вас удивят.

Девушка в шапке. Фото: Freepik

Зима — именно то время, когда шапки и шарфы становятся нашими лучшими друзьями. Если ваш любимый головной убор до сих пор прячется где-то на верхней полке, пора достать его на прогулку. А если вы еще не выбрали "ту самую" шапку, вот несколько модных идей, которые помогут сделать стильный выбор этого сезона.

Ими поделилась украинская стилистка Алена Чорновол в своем Instagram.

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Панама

Эта шляпа с полями давно перестала быть исключительно летним атрибутом. Сейчас панами успешно покоряют зимние гардеробы. В тренде модели из твида или шерсти, которые держат форму и придают образу утонченности. Кожаные и меховые панамы — тоже прекрасный выбор, если хочется чего-нибудь необычного.

Панамы. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Шапка-каптур

Универсальная вещь, сочетающая в себе два аксессуара: шапку и шарф. Удобно, тепло и практично. Капюшон можно легко снять, и он будет лежать на плечах, как стильный капюшон. Такая вещь точно станет вашим фаворитом для морозных дней.

Шапка-каптур. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Кэппи

Этот головной убор — вне времени! Особо популярные мужские фасоны с вытянутым козырьком. Они прекрасно выглядят в сочетании с пальто или классическим пальто-кейпом. Натуральная шерсть делает кепи не только стильным, но очень теплым выбором.

Кепи. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Берет

Классика, которая всегда актуальна. Береты никогда не выходят из моды, но чтобы освежить этот головной убор, выбирайте трендовые оттенки — бургунди, хаки или шоколад. Или обратите внимание на интересные текстуры, такие как деним, замша или кожа.

Берет. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Совет напоследок: головной убор — это не только о тепле, но и о настроении. Выбирайте то, что не только греет, но и придает уверенности в себе. Зима может быть не только морозной, но и стильной.

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