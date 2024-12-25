Что носить вместо шапки зимой – три стильных варианта, которые вас удивят.

Альтернатива шапке – 4 стильных решения для любого образа
Зима — именно то время, когда шапки и шарфы становятся нашими лучшими друзьями. Если ваш любимый головной убор до сих пор прячется где-то на верхней полке, пора достать его на прогулку. А если вы еще не выбрали "ту самую" шапку, вот несколько модных идей, которые помогут сделать стильный выбор этого сезона.
Ими поделилась украинская стилистка Алена Чорновол в своем Instagram.
Какие головные уборы в тренде 2025 года
Панама
Эта шляпа с полями давно перестала быть исключительно летним атрибутом. Сейчас панами успешно покоряют зимние гардеробы. В тренде модели из твида или шерсти, которые держат форму и придают образу утонченности. Кожаные и меховые панамы — тоже прекрасный выбор, если хочется чего-нибудь необычного.
Шапка-каптур
Универсальная вещь, сочетающая в себе два аксессуара: шапку и шарф. Удобно, тепло и практично. Капюшон можно легко снять, и он будет лежать на плечах, как стильный капюшон. Такая вещь точно станет вашим фаворитом для морозных дней.
Кэппи
Этот головной убор — вне времени! Особо популярные мужские фасоны с вытянутым козырьком. Они прекрасно выглядят в сочетании с пальто или классическим пальто-кейпом. Натуральная шерсть делает кепи не только стильным, но очень теплым выбором.
Берет
Классика, которая всегда актуальна. Береты никогда не выходят из моды, но чтобы освежить этот головной убор, выбирайте трендовые оттенки — бургунди, хаки или шоколад. Или обратите внимание на интересные текстуры, такие как деним, замша или кожа.
Совет напоследок: головной убор — это не только о тепле, но и о настроении. Выбирайте то, что не только греет, но и придает уверенности в себе. Зима может быть не только морозной, но и стильной.
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