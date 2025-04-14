Модні окуляри, що змінюють настрій — трендовий аксесуар сезону

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Цього сезону без стильних сонцезахисних окулярів — як без улюбленого аксесуара на літо. Вже починається справжнє полювання на модні моделі, і краще вже знати наперед, на що звертати увагу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Класика — чорні окуляри. Завжди доречні, стримані, підходять до всього. Але якщо хочеться чогось із настроєм, то дивіться в бік ретро або окулярів-масок. Перші для тих, хто обожнює винтаж, другі для сміливих, що йдуть у ногу з трендами.

Чорні окуляри. Фото з Instagram

Які окуляри стали справжнім хітом 2025 року

Головний хіт весни й літа 2025 — кольорові лінзи. Така деталь буквально оживляє найпростішу футболку чи сарафан. Були фіолетові відтінки у Chloé, червонуваті в Giambattista Valli і Miu Miu, жовті у Tory Burch. До речі, кольорові лінзи не просто заради краси. Жовті й блакитні, наприклад, допомагають краще бачити при яскравому світлі, а сірі приглушують його загальну інтенсивність. Обирайте той колір, який вам подобається, і точно не прогадаєте. А оправа хоч прозора, хоч під колір лінз — головне, щоб подобалась вам.

Різного кольору окуляри. Фото з Instagram

Форм окулярів — море. Авіатори, прямокутні, овальні, котячі і це ще не все. У топі зараз великі ретро-моделі, як носила Жаклін Кеннеді або як у сестер Олсен на початку нульових. А для любителів чогось космічного вигадали футуристичні окуляри. Плюс ще й спорт-шик не зникає нікуди, тому сміливо беріть спортивну оправу й міксуйте з сукнями.

Ретро-окуляри. Фото з Instagram

Коли будете приміряти — не поспішайте. Окуляри мають сидіти як рідні: не тиснути, не сповзати, не дратувати. І пам’ятайте, що в таких окулярах світ навколо має не тільки яскравіший, а й трохи щасливіший вигляд.

Раніше ми писали про те, яка форма окулярів з 90-х буде на піку популярності цього сезону.

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