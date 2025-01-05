Незмінний аксесуар 2025 року — окуляри, що завжди в тренді

Дівчина в стильних окулярах. Фото: Freepik

Тренди сонцезахисних окулярів на 2025 рік підтверджують: цей аксесуар актуальний у будь-яку пору року. Взимку вони так само важливі, як і влітку, адже ультрафіолет не зникає з похолоданням. Окуляри тепер — не просто захист, а стильний елемент гардероба, який може зробити ваш образ яскравішим та виразнішим.

Новини.LIVE розповість, на які окуляри звернути увагу.

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Авіатори

Класичні авіатори отримали нове звучання. Їх сучасний вигляд доповнюють геометричні лінії, яскраве кольорове скло та незвичний декор. Вони залишаються в тренді, але тепер стали ще більш оригінальними.

Авіатори. Фото з Instagram

Оверсайз

Великі окуляри, які привертають увагу, — це абсолютний хіт. Вони додають образу драматичності й залишаються улюбленцями модників. Гіперсайз — це вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги.

Окуляри в стилі оверсайз. Фото з Instagram

Cat Eye

"Котячий погляд" знову завойовує серця. Ці окуляри з піднятими куточками додають образу грайливості та жіночності. Ідеально підходять для тих, хто хоче мати елегантний та трохи загадковий вигляд.

Окуляри Cat Eye. Фото з Instagram

Овальні оправи

Овальні окуляри — втілення елегантності. Вони можуть бути як романтичними, так і футуристичними. Деякі моделі нагадують ретро, інші — справжній мінімалізм. Ця форма універсальна, тож підійде до будь-якого стилю.

Овальна оправа. Фото з Instagram

Декор — ключ до уваги

Цього сезону дизайнери експериментують із декоративними елементами. Стрази, кристали, металеві вставки, логотипи — усе це робить окуляри ще цікавішими. Часто саме декор стає головною "родзинкою" аксесуара, який не залишить вас непоміченими.

Також рекомендується мати кілька пар окулярів для різних умов і настрою. Вони можуть доповнити ваш образ у сонячний день або стати стильним акцентом навіть у похмуру погоду. Головне — обирайте те, що підкреслить вашу індивідуальність.

Окуляри більше не просто захищають очі. Вони — важлива частина гардероба, яка розкриває вашу унікальність.

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