Незмінний аксесуар 2025 року — окуляри, що завжди в тренді

Модні окуляри 2025 — стильні варіанти для будь-якої пори року
Тренди сонцезахисних окулярів на 2025 рік підтверджують: цей аксесуар актуальний у будь-яку пору року. Взимку вони так само важливі, як і влітку, адже ультрафіолет не зникає з похолоданням. Окуляри тепер — не просто захист, а стильний елемент гардероба, який може зробити ваш образ яскравішим та виразнішим.
Новини.LIVE розповість, на які окуляри звернути увагу.
Найпопулярніші моделі окулярів цього сезону
Авіатори
Класичні авіатори отримали нове звучання. Їх сучасний вигляд доповнюють геометричні лінії, яскраве кольорове скло та незвичний декор. Вони залишаються в тренді, але тепер стали ще більш оригінальними.
Оверсайз
Великі окуляри, які привертають увагу, — це абсолютний хіт. Вони додають образу драматичності й залишаються улюбленцями модників. Гіперсайз — це вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги.
Cat Eye
"Котячий погляд" знову завойовує серця. Ці окуляри з піднятими куточками додають образу грайливості та жіночності. Ідеально підходять для тих, хто хоче мати елегантний та трохи загадковий вигляд.
Овальні оправи
Овальні окуляри — втілення елегантності. Вони можуть бути як романтичними, так і футуристичними. Деякі моделі нагадують ретро, інші — справжній мінімалізм. Ця форма універсальна, тож підійде до будь-якого стилю.
Декор — ключ до уваги
Цього сезону дизайнери експериментують із декоративними елементами. Стрази, кристали, металеві вставки, логотипи — усе це робить окуляри ще цікавішими. Часто саме декор стає головною "родзинкою" аксесуара, який не залишить вас непоміченими.
Також рекомендується мати кілька пар окулярів для різних умов і настрою. Вони можуть доповнити ваш образ у сонячний день або стати стильним акцентом навіть у похмуру погоду. Головне — обирайте те, що підкреслить вашу індивідуальність.
Окуляри більше не просто захищають очі. Вони — важлива частина гардероба, яка розкриває вашу унікальність.
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