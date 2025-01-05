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Модные очки 2025 — стильные варианты для любого времени года

5 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Неизменный аксессуар 2025 года – очки, которые всегда в тренде
Девушка в стильных очках. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Тренды солнцезащитных очков на 2025 год подтверждают: этот аксессуар актуален в любое время года. Зимой они так же важны, как летом, ведь ультрафиолет не исчезает с похолоданием. Очки теперь — не просто защита, а стильный элемент гардероба, который может сделать ваш образ более ярким и выразительным.

Новини.LIVE расскажет, на какие очки обратить внимание.

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Авиаторы

Классические авиаторы обрели новое звучание. Их современный вид дополняют геометрические линии, яркие цветные стекла и необычный декор. Они остаются в тренде, но теперь стали еще оригинальнее.

Авиаторы наиболее популярны в этом сезоне.
Авиаторы. Фото с Instagram

Оверсайз

Большие привлекающие внимание очки — это абсолютный хит. Они придают образу драматичности и остаются любимцами модников. Гиперсайз — это выбор для тех, кто любит быть в центре внимания.

Очки в стиле оверсайз не оставят равнодушным никого
Очки в стиле оверсайза. Фото с Instagram

Cat Eye

"Кошачий взгляд" снова завоевывает сердца. Эти очки с приподнятыми уголками придают образу игривости и женственности. Идеально подходят для тех, кто хочет выглядеть элегантно и немного загадочно.

Это очень женственный вариант очков
Очки Cat Eye. Фото с Instagram

Овальные оправы

Овальные очки — воплощение элегантности. Они могут быть как романтичными, так и футуристическими. Некоторые модели напоминают ретро, другие – настоящий минимализм. Эта форма универсальна, так что подойдет к любому стилю.

Овальные оправы подходят почти всем
Овальная оправа. Фото с Instagram

Декор — ключ к сведению

В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с декоративными элементами. Стразы, кристаллы, металлические вставки, логотипы — все это делает очки еще более интересными. Часто именно декор становится главной изюминкой аксессуара, который не оставит вас незамеченными.

Также рекомендуется иметь несколько пар очков для разных условий и настроения. Они могут дополнить ваш образ в солнечный день или стать стильным акцентом даже в пасмурную погоду. Главное — выбирайте то, что подчеркнет вашу индивидуальность.

Раньше мы писали о том, какой стильный аксессуар обожает Зеленская.

Также мы сообщали, какие сумки станут хитом в 2025 году.

мода тренды солнцезащитные очки стиль 2025 год

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09:26 Ученые открыли новую группу крови у людей — чем отличается

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08:52 В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда

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