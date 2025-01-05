Неизменный аксессуар 2025 года – очки, которые всегда в тренде

Модные очки 2025 — стильные варианты для любого времени года
Тренды солнцезащитных очков на 2025 год подтверждают: этот аксессуар актуален в любое время года. Зимой они так же важны, как летом, ведь ультрафиолет не исчезает с похолоданием. Очки теперь — не просто защита, а стильный элемент гардероба, который может сделать ваш образ более ярким и выразительным.
Новини.LIVE расскажет, на какие очки обратить внимание.
Самые популярные модели очков этого сезона
Авиаторы
Классические авиаторы обрели новое звучание. Их современный вид дополняют геометрические линии, яркие цветные стекла и необычный декор. Они остаются в тренде, но теперь стали еще оригинальнее.
Оверсайз
Большие привлекающие внимание очки — это абсолютный хит. Они придают образу драматичности и остаются любимцами модников. Гиперсайз — это выбор для тех, кто любит быть в центре внимания.
Cat Eye
"Кошачий взгляд" снова завоевывает сердца. Эти очки с приподнятыми уголками придают образу игривости и женственности. Идеально подходят для тех, кто хочет выглядеть элегантно и немного загадочно.
Овальные оправы
Овальные очки — воплощение элегантности. Они могут быть как романтичными, так и футуристическими. Некоторые модели напоминают ретро, другие – настоящий минимализм. Эта форма универсальна, так что подойдет к любому стилю.
Декор — ключ к сведению
В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с декоративными элементами. Стразы, кристаллы, металлические вставки, логотипы — все это делает очки еще более интересными. Часто именно декор становится главной изюминкой аксессуара, который не оставит вас незамеченными.
Также рекомендуется иметь несколько пар очков для разных условий и настроения. Они могут дополнить ваш образ в солнечный день или стать стильным акцентом даже в пасмурную погоду. Главное — выбирайте то, что подчеркнет вашу индивидуальность.
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