Модные очки, что сразу меняют настроение — трендовый аксессуар сезона

Девушка в очках. Фото: Freepik

В этом сезоне без стильных солнцезащитных очков — как без любимого аксессуара на лето. Уже начинается настоящая охота на модные модели, и лучше уже знать наперед, на что обращать внимание.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Классика — черные очки. Всегда уместны, сдержанны, подходят ко всему. Но если хочется чего-то с настроением, то смотрите в сторону ретро или очков-масок. Первые для тех, кто обожает винтаж, вторые для смелых, идущих в ногу с трендами.

Черные очки. Фото из Instagram

Какие очки стали настоящим хитом 2025 года

Главный хит весны и лета 2025 года — цветные линзы. Такая деталь буквально оживляет самую простую футболку или сарафан. Были фиолетовые оттенки у Chloé, красноватые у Giambattista Valli и Miu Miu, желтые у Tory Burch. Кстати, цветные линзы не просто ради красоты. Желтые и голубые, например, помогают лучше видеть при ярком свете, а серые приглушают его общую интенсивность. Выбирайте тот цвет, который вам нравится, и точно не прогадаете. А оправа хоть прозрачная, хоть под цвет линз — главное, чтобы нравилась вам.

Разного цвета очки. Фото из Instagram

Форм очков — море. Авиаторы, прямоугольные, овальные, кошачьи и это еще не все. В топе сейчас большие ретро-модели, как носила Жаклин Кеннеди или как у сестер Олсен в начале нулевых. А для любителей чего-то космического придумали футуристические очки. Плюс еще и спорт-шик не исчезает никуда, поэтому смело берите спортивную оправу и миксуйте с платьями.

Ретро-очки. Фото из Instagram

Когда будете примерять — не спешите. Очки должны сидеть как родные: ни давить, ни сползать, не раздражать. И помните, что в таких очках мир вокруг выглядит не только ярче, но и немного счастливее.

Ранее мы писали о том, какая форма очков из 90-х будет на пике популярности в этом сезоне.

Также мы сообщали о неочевидной детали в образе, которая может сыграть ключевую роль.