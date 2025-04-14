Модные очки, что сразу меняют настроение — трендовый аксессуар сезона

Цветные очки — главный аксессуар весны и лета 2025 года
В этом сезоне без стильных солнцезащитных очков — как без любимого аксессуара на лето. Уже начинается настоящая охота на модные модели, и лучше уже знать наперед, на что обращать внимание.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Классика — черные очки. Всегда уместны, сдержанны, подходят ко всему. Но если хочется чего-то с настроением, то смотрите в сторону ретро или очков-масок. Первые для тех, кто обожает винтаж, вторые для смелых, идущих в ногу с трендами.
Какие очки стали настоящим хитом 2025 года
Главный хит весны и лета 2025 года — цветные линзы. Такая деталь буквально оживляет самую простую футболку или сарафан. Были фиолетовые оттенки у Chloé, красноватые у Giambattista Valli и Miu Miu, желтые у Tory Burch. Кстати, цветные линзы не просто ради красоты. Желтые и голубые, например, помогают лучше видеть при ярком свете, а серые приглушают его общую интенсивность. Выбирайте тот цвет, который вам нравится, и точно не прогадаете. А оправа хоть прозрачная, хоть под цвет линз — главное, чтобы нравилась вам.
Форм очков — море. Авиаторы, прямоугольные, овальные, кошачьи и это еще не все. В топе сейчас большие ретро-модели, как носила Жаклин Кеннеди или как у сестер Олсен в начале нулевых. А для любителей чего-то космического придумали футуристические очки. Плюс еще и спорт-шик не исчезает никуда, поэтому смело берите спортивную оправу и миксуйте с платьями.
Когда будете примерять — не спешите. Очки должны сидеть как родные: ни давить, ни сползать, не раздражать. И помните, что в таких очках мир вокруг выглядит не только ярче, но и немного счастливее.
Ранее мы писали о том, какая форма очков из 90-х будет на пике популярности в этом сезоне.
Также мы сообщали о неочевидной детали в образе, которая может сыграть ключевую роль.
Читайте Новини.LIVE!