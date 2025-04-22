Очки, которые покорили подиумы и Instagram, сделают из вас звезду

Новая эра очков — какие модели заменят привычные авиаторы
Солнце — хорошая штука, но иногда хочется немного спрятаться. И тут на сцену выходят главные герои лета — противосолнечные очки. В 2025 году они больше не просто аксессуар, а настоящий способ заявить о себе. В тренде все: и цвет, и форма, и даже смелость.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
Трендовые очки на весну-лето 2025 года
Желтые линзы
Это не про школу и не про ретро — это про настроение. Особенно если выбрать нежный, "масляный" желтый. Он сейчас на пике популярности не только в очках, но и в одежде. А вместе это работает еще круче.
Белая оправа для чистого образа
Хочется чего-то легкого, как облачко? Белая оправа — самое то. Особенно, если очки крупные, геометрические, с острыми углами — это выглядит и свежо, и современно. Такие точно не потеряются в кадре.
Форма cat-eye
Вытянутая форма "кошачьего глаза" не теряет позиций. Она будто говорит: "Я стильная, но умею показать коготки". Подойдет тем, кто любит классику, но с перчиком.
Футуристические модели
Это не просто очки, а будто деталь из фильма о будущем. Острые, большие, странные — в этом их фишка. Balenciaga, Acne, Prada — они не играют мелко, и это заметно.
Оверсайз forever
Иногда хочется просто спрятаться. Или напоминать кинозвезду. Или и то, и другое. Тогда оверсайз модели очков лучший выбор. Они большие, иногда гигантские, но в этом их красота. Закрывают половину лица, зато с ними можно создать кучу новых образов.
Этот сезон не про "носить очки", а про "играть с образом". И какая бы ни была погода — ваши солнцезащитные точно будут сиять.
Ранее мы писали о том, что цветные очки — это главный тренд сезона, который однозначно стоит внимания.
Также мы сообщали, что формы очков из 90-х возвращаются.
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