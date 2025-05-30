Самые желанные очки лета уже на звездах — стоит примерить

Девушка в очках. Фото: Freepik

Этим летом стиль свидетельствует о том, что достаточно скучных черных очков. На замену им пришли яркие цветные линзы — тренд, которому уже поддались самые модные звезды. Майли Сайрус, Белла Хадид, Наоми Уоттс — все они носят новые солнцезащитные очки так, будто это часть их настроения. И это действительно работает. Яркие очки делают лицо более выразительным, а образ более живым, даже если вы вышли в футболке и джинсах.

Об этом пишет Vogue.

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Янтарный цвет

Очки с линзами цвета янтаря — это будто луч вечернего солнца. Они мягко окрашивают мир вокруг в теплые оттенки и придают образу легкий оттенок ретро. Особенно если взять модель в стиле 70-х с большой оправой. В таких хочется неспешно прогуливаться по городу, пить кофе и смотреть на мир сквозь солнечные воспоминания.

Стильные очки. Фото: Vogue

Голубой для тех, кто хочет выделиться

Если хочется чего-то необычного — выбор очевиден. Голубые линзы мгновенно притягивают взгляд. Они выглядят футуристично, немного дерзко, но невероятно стильно. Майли уже носит такие — большие, с круглыми стеклами, которые напоминают лазурное море.

Голубые линзы. Фото: Vogue

Коричневые очки

Для тех, кто не фанат ярких красок, но все же хочет немного оживить свой стиль — очки с коричневыми линзами. Но не простыми, а насыщенных шоколадных или каштановых тонов. Белла Хадид не зря сделала их частью своего гардероба — они элегантные, глубокие и универсальные. А еще идеально подходят к стилю Y2K — немного ностальгии, немного сексуальности, и максимум стиля.

Коричневые очки. Фото: Vogue

У каждого цвета свое настроение. Но все они объединены одной идеей: дать очкам говорить вместо вас. Этим летом самое время это попробовать.

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