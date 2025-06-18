Солнцезащитные очки, вышедшие из моды — стилисты не советуют носить их

Девушка в очках. Фото: Freepik

Лето — время обновлять образ, и солнцезащитные очки здесь играют главную роль. Они не только защищают глаза от солнца, но и могут либо освежить вид, либо сделать его устаревшим. И вот в чем фишка — некоторые модели, которые еще недавно казались модными, сейчас воспринимаются как странный привет из прошлого. И точно не в лучшем смысле.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Очки, которые лучше оставить в прошлом

Узенькие, как щелочки

Кажется, будто это стиль из фильма конца 90-х. Но лицо в них наоборот имеет уставший вид, а взгляд кажется исчезнувшим. Особенно неудачно они садятся на тех, у кого выражены скулы или есть темные круги под глазами.

Узенькие очки. Фото из Instagram

Тонкие золотые оправы с темными линзами

Когда-то это был знак "успеха", теперь — скорее, образ из сериала о начале 2000-х. Взгляд становится "тяжелым", а лицо более взрослым, чем есть на самом деле. Вряд ли кто-то хочет добавить себе +10 лет одним аксессуаром.

Девушка в очках. Фото из Instagram

Пластик яркого цвета

Яркие розовые, зеленые или кислотные оправы могут выглядеть весело, но если вам лет 13 или вы на пляжной вечеринке. В городе они часто "обесценивают" даже самый дорогой образ и добавляют дешевизны.

Очки. Фото из Instagram

Очки-маски без формы

Огромные модели, которые закрывают пол-лица, словно щит. Они не делают внешний вид загадочным — наоборот, стирают эмоции. И даже очень стильный человек может в них выглядеть нелепо.

Очки-маски. Фото из Instagram

Лучше выбрать очки, которые подчеркнут черты лица, а не маскируют их. Правильно подобранная модель — как финальный штрих, делающий образ целостным и живым. Не надо гнаться за тем, что было модным когда-то. Лучше слушать себя и смотреть в зеркало — оно всегда покажет правду.

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