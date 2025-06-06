Наймодніші окуляри літа 2025 — які форми в тренді

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Сонцезахисні окуляри — це не просто щит від сонця, а справжній стильний інструмент, який може змінити весь настрій вашого образу. Варто лише вдягти їх і вже інша історія, інше враження.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Цього літа окуляри знову в центрі модної уваги. Вони дозволяють легко грати з трендами, нічого кардинально не змінюючи в гардеробі. Одна пара і ваш лук вже має зовсім інший вигляд. Дизайнери пропонують нове прочитання знайомих форм: ніби все просто, але з характером.

Дві трендові моделі окулярів на літо

Класика, що не боїться змін — "котяче око" з акцентом

Ця модель знайома давно, але тепер вона більш гостра, видовжена або майже пряма. Такий варіант має стриманий, але водночас дуже виразний вигляд. Окуляри немов вирізані зі скульптури — строгі, але з ноткою грайливості. Ідеально для тих, хто хоче мати елегантний та оригінальний вигляд.

Цікава модель окулярів. Фото з Instagram

Прозорі лінзи для тих, хто не любить зайвого

Якщо хочеться щось лаконічне, але стильне — прозорі лінзи вам у поміч. Вони не домінують у вигляді, не перевантажують його, але додають вишуканості та легкого інтелектуального настрою. Такі окуляри пасуватимуть і до офісного костюма, і до сукні на вечірньому променаді біля моря.

Прозорі окуляри. Фото з Instagram

Цього літа окуляри не просто аксесуар, а спосіб заявити про себе мовчки. Без гучних слів, без кричущих деталей — лише форма, світло й настрій.

Раніше ми писали про те, які трендові прикраси для одягу мають бути у всіх цього сезону.

Також ми повідомляли, до якого ще літнього аксесуара варто придивитись.