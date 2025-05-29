Наймодніший головний убір літа-2025 — захочуть усі

Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Цього літа без стильного головного убору не обійтися. Захист від сонця — це не лише про крем, а й про аксесуари, які водночас виконують практичну функцію і мають модний вигляд. У тренді солом’яні капелюхи. Вони знову повернулися у гардероби зірок та інфлюенсерів, але цього разу не як пляжний атрибут, а як повноцінна частина образу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Їх носять із лляними сукнями, білими сорочками, сарафанами, легкими піджаками. Образ має невимушений, але стильний вигляд. Особливо популярні моделі з широкими полями, з грубими стрічками або маленькими деталями, які надають індивідуальності. Така річ підкреслює смак і додає атмосферності, незалежно від того, чи ви в місті, чи на відпочинку.

Багато знаменитостей вже показали свої варіанти літніх образів з капелюхами. Часто серед них — моделі одного українського бренду Ruslan Baginskiy, який став популярним далеко за межами України. Саме його капелюхи обирають іноземні зірки — за натуральні матеріали, витончену форму і стиль, що говорить сам за себе. Вартість таких аксесуарів починається від 200 доларів, однак схожі варіанти можна знайти і серед українських брендів або у вінтажних магазинах.

Солом’яний капелюх. Фото з Instagram

Солом’яний капелюх не просто тренд. Це спосіб мати сучасний вигляд, не жертвуючи комфортом. А ще турбота про здоров’я шкіри та відчуття літньої свободи у кожному образі.

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