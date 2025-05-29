Наймодніший головний убір літа-2025 — захочуть усі

Літній аксесуар 2025, що підійде усім — трендовий головний убір
Цього літа без стильного головного убору не обійтися. Захист від сонця — це не лише про крем, а й про аксесуари, які водночас виконують практичну функцію і мають модний вигляд. У тренді солом’яні капелюхи. Вони знову повернулися у гардероби зірок та інфлюенсерів, але цього разу не як пляжний атрибут, а як повноцінна частина образу.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Солом’яні капелюхи стали справжнім хітом літа 2025
Їх носять із лляними сукнями, білими сорочками, сарафанами, легкими піджаками. Образ має невимушений, але стильний вигляд. Особливо популярні моделі з широкими полями, з грубими стрічками або маленькими деталями, які надають індивідуальності. Така річ підкреслює смак і додає атмосферності, незалежно від того, чи ви в місті, чи на відпочинку.
Багато знаменитостей вже показали свої варіанти літніх образів з капелюхами. Часто серед них — моделі одного українського бренду Ruslan Baginskiy, який став популярним далеко за межами України. Саме його капелюхи обирають іноземні зірки — за натуральні матеріали, витончену форму і стиль, що говорить сам за себе. Вартість таких аксесуарів починається від 200 доларів, однак схожі варіанти можна знайти і серед українських брендів або у вінтажних магазинах.
Солом’яний капелюх не просто тренд. Це спосіб мати сучасний вигляд, не жертвуючи комфортом. А ще турбота про здоров’я шкіри та відчуття літньої свободи у кожному образі.
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