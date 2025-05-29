Самый модный головной убор лета-2025 — захотят все

Летний аксессуар, что подойдет всем — трендовый головной убор
Этим летом без стильного головного убора не обойтись. Защита от солнца — это не только про крем, но и про аксессуары, которые одновременно выполняют практическую функцию и имеют модный вид. В тренде соломенные шляпы. Они снова вернулись в гардеробы звезд и инфлюенсеров, но на этот раз не как пляжный атрибут, а как полноценная часть образа.
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Соломенные шляпы стали настоящим хитом лета 2025 года
Их носят со льняными платьями, белыми рубашками, сарафанами, легкими пиджаками. Образ выглядит непринужденно, но стильно. Особенно популярны модели с широкими полями, с грубыми лентами или маленькими деталями, которые придают индивидуальности. Такая вещь подчеркивает вкус и добавляет атмосферности, независимо от того, в городе вы или на отдыхе.
Многие знаменитости уже показали свои варианты летних образов со шляпами. Часто среди них — модели одного украинского бренда Ruslan Baginskiy, который стал популярным далеко за пределами Украины. Именно его шляпы выбирают иностранные звезды — за натуральные материалы, изящную форму и стиль, который говорит сам за себя. Стоимость таких аксессуаров начинается от 200 долларов, однако похожие варианты можно найти и среди украинских брендов или в винтажных магазинах.
Соломенная шляпа не просто тренд. Это способ выглядеть современно, не жертвуя комфортом. А еще забота о здоровье кожи и ощущение летней свободы в каждом образе.
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