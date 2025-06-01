Як носити прикраси на одязі — головний тренд 2025 року

Красива дівчина. Фото: Freepik

В цьому сезоні особливу увагу модницям варто звернути на аксесуари. В тренді не просто гарні прикраси, а деталі, які зроблять образ особливим. Тож аксесуари, які носять на одязі, стають все популярнішими. Вони додають неповторного шарму.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які прикраси для одягу в тренді

Прикраси для одягу — це простий спосіб урізноманітнити образ. Модними в цьому сезоні будуть масивні ґудзики. Вони виглядають незвично, але стильно. Такий аксесуар точно не залишить вас без уваги.

Масивні ґудзики. Фото з Instagram

Ще один модний стилістичний прийом — прикраси на штанах. Це має елегантний вигляд та зробить навіть базовий образ цікавішим.

Прикраса на штанах. Фото з Instagram

Крім того, в цьому сезоні варто звернути увагу на брошки. Популярними будуть будь-які форми цієї прикраси. Варто носити її на комірці, саме такий спосіб став трендовим.

Брошка на комірці. Фото з Instagram

Ще один аксесуар, який зробить ваш образ особливим, — краватка, зав'язана на бант. Вона додасть будь-якому луку нотку жіночності та грайливості.

Краватка, зав'язана на бант. Фото з Instagram

Не менш популярним аксесуаром в цьому сезоні будуть жіночі запонки. Якщо хочете додати свіжості у свій стиль та спробувати щось новеньке, зверніть увагу на цю стильну прикрасу.

Жіночі запонки. Фото з Instagram

Ці прикраси допоможуть створити гармонійний, цікавий та нестандартний образ. Не бійтеся експериментувати. Аксесуари для одягу підкреслять вашу індивідуальність й характер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які літні прикраси варто звернути увагу. Вони зроблять аутфіт особливим.

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