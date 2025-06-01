Как носить украшения на одежде — главный тренд 2025 года

Красивая девушка. Фото: Freepik

В этом сезоне особое внимание модницам стоит обратить на аксессуары. В тренде не просто красивые украшения, а детали, которые сделают образ особенным. Поэтому аксессуары, которые носят на одежде, становятся все популярнее. Они добавляют неповторимый шарм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие украшения для одежды в тренде

Украшения для одежды — это простой способ разнообразить образ. Модными в этом сезоне будут массивные пуговицы. Они выглядят необычно, но стильно. Такой аксессуар точно не оставит вас без внимания.

Массивные пуговицы. Фото из Instagram

Еще один модный стилистический прием — украшения на брюках. Это выглядит элегантно и сделает даже базовый образ более интересным.

Украшение на брюках. Фото из Instagram

Кроме того, в этом сезоне стоит обратить внимание на броши. Популярными будут любые формы этого украшения. Стоит носить его на воротничке, именно такой способ стал трендовым.

Брошь на воротничке. Фото из Instagram

Еще один аксессуар, который сделает ваш образ особенным, — галстук, завязанный на бант. Он придаст любому луку нотку женственности и игривости.

Галстук, завязанный на бант. Фото из Instagram

Не менее популярным аксессуаром в этом сезоне будут женские запонки. Если хотите добавить свежести в свой стиль и попробовать что-то новенькое, обратите внимание на это стильное украшение.

Женские запонки. Фото из Instagram

Эти украшения помогут создать гармоничный, интересный и нестандартный образ. Не бойтесь экспериментировать. Аксессуары для одежды подчеркнут вашу индивидуальность и характер.

Напомним, ранее мы писали о том, на какие летние украшения стоит обратить внимание. Они сделают аутфит особенным.

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