Рак може спровокувати одна трендова прикраса — вона є у багатьох людей

Красива дівчина. Фото: Pexels

Одна прикраса, яка зараз є у багатьох людей, може викликати рак. Йдеться про татуювання, які з кожним роком стають все популярнішими. Вони збільшують ризик захворювання на 21%. Такі результати показало шведське дослідження.

Про це пише Daily Mail.

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Татуювання можуть провокувати рак

Аби провести дослідження, вчені порівняли способи життя людей з лімфомою віком від 20 до 60 років та з контрольною групою тієї ж статі та віку, але без діагнозу лімфоми. Дослідники також враховували й інші важливі фактори, такі як куріння чи вік. Зрештою дійшли висновку, що ризик розвитку лімфоми був на 21% вищим серед тих, хто мав татуювання.

Татуювання на руці. Фото: Pexels

Ризик захворювання пов'язаний з тим, що чорнило для тату має цілий список хімічних речовин. Серед них є синтетичні молекули, стабілізатори та важкі метали, наприклад кадмій. Саме ця речовина може пошкоджувати нирки, провокувати захворювання кісток й легень та бути причиною раку.

Дослідники також висували теорію, що розмір татуювання може впливати на ризик розвитку лімфоми. Вони вважали, що тату на все тіло може бути небезпечнішим, однак за результатами дослідження розмір татуйованої поверхні тіла не мав значення.

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