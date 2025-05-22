Універсальна прикраса сезону — стильна кольє-краватка

Прикраси. Фото: Freepik

Влітку хочеться дихати вільно — мати комфортний і при цьому стильний вигляд. Саме тому мінімалістичні речі, як-от біла футболка чи лляний топ, стають справжнім порятунком у спеку. А от щоб зробити образ цікавішим, модниці цього сезону звертаються до прикрас. І одна з найтрендовіших — кольє-краватка.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Прикраса, яка ідеальна для літа

Вона легка, гнучка й має так, ніби хтось взяв тоненький шкіряний шнур і перетворив його на мистецтво. Кольє обмотується навколо шиї, як чокер, а довгі кінці можуть вільно звисати або зав’язуватись у бант. Деколи їх прикрашають дрібними деталями — намистинами, пір’ячком або маленькими квітами. Так з’являється нотка бохо — трохи дикої свободи, трохи романтики.

Колье-кроватка. Фото з Instagram

Ця прикраса як жіночна відповідь класичній чоловічій краватці. Вона така ж витягнута, але м’яка, грайлива й зовсім інша за настроєм. Надягаєш її і образ одразу змінюється: стає живим, трохи зухвалим або ж навпаки — ніжним, усе залежить від того, як саме її зав’язати.

Стильний аксесуар. Фото з Instagram

Кольє-краватка пасує до всього — від лляних сорочок до відкритих суконь. І головне те, що вона абсолютно універсальна. Такий аксесуар не прив’язаний до віку чи типу зовнішності: її можуть носити як молоді дівчата, так і жінки з досвідом. Все вирішує настрій і спосіб подачі.

Гарна прикраса. Фото з Instagram

Хтось обирає романтичний варіант із бантом, хтось — строгий з прямими кінцями, а хтось — грайливий з декором. У будь-якому разі кольє-краватка легко підлаштовується під вашу особистість — і саме в цьому її магія.

Раніше ми писали про те, за що більшості полюбилась цього сезону Лабубу, що носять на сумках.

Також ми повідомляли про інші трендові прикраси цього літа, які варто додати до свого образу.