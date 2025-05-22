Универсальное украшение сезона — колье-галстук, что подойдет ко всему

Украшения. Фото: Freepik

Летом хочется дышать свободно — выглядеть комфортно и при этом стильно. Именно поэтому минималистичные вещи, например белая футболка или льняной топ, становятся настоящим спасением в жару. А вот, чтобы сделать образ интересным, модницы в этом сезоне обращаются к украшениям. И одно из самых трендовы — колье-галстук.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Украшение, которое идеально подходит для лета

Оно легкое, гибкое и выглядит так, будто кто-то взял тоненький кожаный шнур и превратил его в искусство. Колье обматывается вокруг шеи, как чокер, а длинные концы могут свободно свисать или завязываться в бант. Иногда их украшают мелкими деталями - бусинами, перышками или маленькими цветами. Так появляется нотка бохо — немного дикой свободы, немного романтики.

Колье-кроватка. Фото из Instagram

Это украшение как женственный ответ классическому мужскому галстуку. Он такой же вытянутый, но мягкий, игривый и совсем другой по настроению. Надеваешь его и образ сразу меняется: становится живым, немного дерзким или же наоборот — нежным, все зависит от того, как именно его завязать.

Стильный аксессуар. Фото из Instagram

Колье-галстук подходит ко всему — от льняных рубашек до открытых платьев. И главное то, что он абсолютно универсален. Такой аксессуар не привязан к возрасту или типу внешности: его могут носить как молодые девушки, так и женщины с опытом. Все решает настроение и способ подачи.

Красивое украшение. Фото из Instagram

Кто-то выбирает романтичный вариант с бантом, кто-то — строгий с прямыми концами, а кто-то — игривый с декором. В любом случае колье-галстук легко подстраивается под вашу личность и именно в этом его магия.

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