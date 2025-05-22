Аромат N°5 став прикрасою у 2025 році — Chanel здивував знову

Парфуми. Фото: Freepik

У 2025 році Chanel зробив щось справді незвичайне: легендарний аромат N°5, який ми звикли асоціювати з флаконом, став ювелірною прикрасою. Точніше цілою колекцією розкішних виробів із золота й діамантів. Ідея проста, але вражаюча: якщо аромат має впливати на почуття, чому б йому не тішити ще й око?

Про нові прикраси від Chanel написало видання Harper’s Bazaar.

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Аромат N°5 став ще й прикрасою

Це не перший подібний експеримент Chanel. У 2021 році бренд вже створив прикрасу-кольє у вигляді флакона парфуму з діамантом у 55.55 карата. Цей шедевр заклав основу для нової інтерпретації — тепер N°5 ожив у формі двох головних ювелірних елементів: елегантного кольє (яке можна носити і як чокер), а також браслета з трьох видів золота — білого, бежевого та класичного жовтого. У колекцію також увійшли мінімалістичні сережки-солітери, каблучка й браслет у жовто-золотому виконанні. Усе з відсилкою до улюбленого числа Шанель.

Прикраси від Chanel. Фото: Harper’s Bazaar

Відзначимо, що цифра 5 для Chanel — символ із глибоким змістом. Саме п’ятий зразок парфуму Габріель Шанель обрала як остаточний варіант у 1921 році. Покази модного дому завжди проходили п’ятого числа. Усе це нагадування про спадкоємність, силу і жіночу інтуїцію.

Цифра 5 у вигляді прикраси. Фото: Harper’s Bazaar

Який має вигляд прикраса з ароматом N°5

Дизайн нової колекції делікатний, але виразний. Діаманти — круглої форми, головний камінь — у закритій оправі, а головний акцент — це форма цифри 5, викладена камінням. У середині сертифікований діамант вагою 0,30 карата. Родзинкою став невидимий замок на браслеті, захований у вигляді "п’ятірки", як натяк на застібку культової сумки Chanel 2.55.

Chanel здивував новинкою. Фото: Harper’s Bazaar

Жовте золото вибране не просто так: воно перегукується з кольором самого парфуму N°5. Те, що ми колись могли тільки відчути, тепер — видно, носиться, відчувається буквально на дотик. Примітно, що нова колекція не має звичних логотипів, але вона абсолютно "шанелівська" — за формою, за сенсами, за відчуттям.

Це не просто прикраси, а продовження легенди, яке розповідає історію бренду через деталі, без зайвого пафосу й блиску. Просто, витончено, в дусі самої Габріель.

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