Аромат N°5 стал украшением в 2025 году — Chanel удивил снова

Духи. Фото: Freepik

В 2025 году Chanel сделал нечто поистине необычное: легендарный аромат N°5, который мы привыкли ассоциировать с флаконом, стал ювелирным украшением. Точнее целой коллекцией роскошных изделий из золота и бриллиантов. Идея проста, но впечатляющая: если аромат должен воздействовать на чувства, почему бы ему не радовать еще и глаз?

О новых украшениях от Chanel написало издание Harper's Bazaar.

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Аромат N°5 стал еще и украшением

Это не первый подобный эксперимент Chanel. В 2021 году бренд уже создал украшение-колье в виде флакона парфюма с бриллиантом в 55.55 карата. Этот шедевр заложил основу для новой интерпретации — теперь N°5 ожил в форме двух главных ювелирных элементов: элегантного колье (которое можно носить и как чокер), а также браслета из трех видов золота — белого, бежевого и классического желтого. В коллекцию также вошли минималистичные серьги-солиттеры, кольцо и браслет в желто-золотом исполнении. Все с отсылкой к любимому числу Шанель.

Украшения от Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Отметим, что цифра 5 для Chanel — символ с глубоким смыслом. Именно пятый образец парфюма Габриэль Шанель выбрала в качестве окончательного варианта в 1921 году. Показы модного дома всегда проходили пятого числа. Все это напоминание о преемственности, силе и женской интуиции.

Цифра 5 в виде украшения. Фото: Harper's Bazaar

Как выглядит украшение с ароматом N°5

Дизайн новой коллекции деликатный, но выразительный. Бриллианты — круглой формы, главный камень — в закрытой оправе, а главный акцент — это форма цифры 5, выложенная камнями. В середине сертифицированный бриллиант весом 0,30 карата. Изюминкой стал невидимый замок на браслете, спрятанный в виде "пятерки", как намек на застежку культовой сумки Chanel 2.55.

Chanel удивил новинкой. Фото: Harper's Bazaar

Желтое золото выбрано не просто так: оно перекликается с цветом самого парфюма N°5. То, что мы когда-то могли только почувствовать, теперь — видно, носится, ощущается буквально на ощупь. Примечательно, что новая коллекция не имеет привычных логотипов, но она абсолютно "шанелевская" — по форме, по смыслам, по ощущениям.

Это не просто украшения, а продолжение легенды, которое рассказывает историю бренда через детали, без лишнего пафоса и блеска. Просто, изящно, в духе самой Габриэль.

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