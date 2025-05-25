Рак может спровоцировать одно трендовое украшение — оно есть у многих людей

Красивая девушка. Фото: Pexels

Одно украшение, которое сейчас есть у многих людей, может вызвать рак. Речь идет о татуировках, которые с каждым годом становятся все популярнее. Они увеличивают риск заболевания на 21%. Такие результаты показало шведское исследование.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Татуировки могут провоцировать рак

Чтобы провести исследование, ученые сравнили образы жизни людей с лимфомой в возрасте от 20 до 60 лет и с контрольной группой того же пола и возраста, но без диагноза лимфомы. Исследователи также учитывали и другие важные факторы, такие как курение или возраст. В конце концов пришли к выводу, что риск развития лимфомы был на 21% выше среди тех, кто имел татуировки.

Татуировка на руке. Фото: Pexels

Риск заболевания связан с тем, что чернила для тату имеют целый список химических веществ. Среди них есть синтетические молекулы, стабилизаторы и тяжелые металлы, например, кадмий. Именно это вещество может повреждать почки, провоцировать заболевания костей и легких и быть причиной рака.

Исследователи также выдвигали теорию, что размер татуировки может влиять на риск развития лимфомы. Они считали, что тату на все тело может быть опаснее, однако по результатам исследования размер татуированной поверхности тела не имел значения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украшения должны быть у всех модниц. Этим летом они будут очень популярными.

Также мы рассказывали о том, какое бохо-украшение станет самым желанным в этом сезоне. Оно уже полюбилось многим.