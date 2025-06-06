Самые модные очки лета 2025 — какие формы в тренде

Девушка в очках. Фото: Freepik

Солнцезащитные очки — это не просто щит от солнца, а настоящий стильный инструмент, который может изменить все настроение вашего образа. Стоит только надеть их и уже другая история, другое впечатление.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Этим летом очки снова в центре модного внимания. Они позволяют легко играть с трендами, ничего кардинально не меняя в гардеробе. Одна пара и ваш лук уже выглядит совсем по-другому. Дизайнеры предлагают новое прочтение знакомых форм: вроде бы все просто, но с характером.

Две трендовые модели очков на лето

Классика, которая не боится перемен — "кошачий глаз" с акцентом

Эта модель знакома давно, но теперь она более острая, удлиненная или почти прямая. Такой вариант выглядит сдержанно, но в то же время очень выразительно. Очки словно вырезаны из скульптуры — строгие, но с ноткой игривости. Идеально для тех, кто хочет выглядеть элегантно и оригинально.

Интересная модель очков. Фото из Instagram

Прозрачные линзы для тех, кто не любит лишнего

Если хочется что-то лаконичное, но стильное — прозрачные линзы вам в помощь. Они не доминируют в виде, не перегружают его, но добавляют изысканности и легкого интеллектуального настроения. Такие очки подойдут и к офисному костюму, и к платью на вечернем променаде у моря.

Прозрачные очки. Фото из Instagram

Этим летом очки не просто аксессуар, а способ заявить о себе молча. Без громких слов, без кричащих деталей — только форма, свет и настроение.

Ранее мы писали о том, какие трендовые украшения для одежды должны быть у всех в этом сезоне.

Также мы сообщали, к какому еще летнему аксессуару стоит присмотреться.