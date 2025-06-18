Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стильні в’єтнамки, що носять зірки — тренд, який всіх здивував

Стильні в’єтнамки, що носять зірки — тренд, який всіх здивував

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 10:40
У тренді в’єтнамки, що носять з усім — не жарт, а модна реальність
В’єтнамки. Фото: Freepik
Ключові моменти Які в'єтнамки найбільш популярні

Коли в’єтнамки перестають бути просто взуттям для душу чи пляжу? Коли на них стоїть підпис The Row і це вже зовсім інша історія. Вони зроблені в Італії, з натуральної шкіри чи замші, з ідеальною устілкою, в якій нога почуває себе комфортно. Це не пара, яку ви кинете в пляжну сумку — це річ, яка заслуговує на окрему полицю в гардеробі. І коштують вони відповідно — від 780 євро. Але головне не ціна, а підхід: для бренду сестер Олсен навіть найпростіша річ має бути зроблена ідеально.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Які в'єтнамки найбільш популярні

Найвідоміша модель The Row — це Ginza. Лаконічна, мінімалістична, майже позбавлена декору, але з безпомилковим відчуттям стилю. Вона вже кілька років поспіль з’являється на модних зйомках, у хроніках street style і в гардеробах зірок. Ginza — це класика The Row, яку носять самі Мері-Кейт і Ешлі Олсен. І хоча зараз її немає на офіційному сайті, ця модель стабільно продається в провідних онлайн-магазинах по всьому світу.

Взуття, що полюбилось усім
Зої Кравіц у в'єтнамках The Row. Фото: Vogue

Окрім Ginza, є ще кілька варіантів: 

  • Dune — зроблені з тканини гросгрейн, з фактурною устілкою та легкою гумовою підошвою; 
  • City — глянцеві, шкіряні, з прошитими деталями, створені для міських буднів; 
  • Helena — складні, з перехрещеними ремінцями та тонкою шкіряною підошвою. 

Кожна пара — це приклад того, як The Row вміє робити прості речі особливими.

В'єтнамки ідеальна база на літо
The Row весна-літо 2025. Фото: Vogue

Навіть готельні капці, які бренд свого часу випустив — без жодного логотипа — стали справжнім хітом. Це підтверджує головну ідею The Row: якщо річ зроблена ідеально — вона продасться. Усе, що вони створюють, базується не на гучних іменах чи трендах, а на майстерності, тиші й смаку. І ці в’єтнамки доказ цього.

Раніше ми писали про те, які босоніжки з 90-х набирають популярності.

Також ми повідомляли про босоніжки, що полюбились модницям найбільше.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації