У тренді в’єтнамки, що носять з усім — не жарт, а модна реальність

В’єтнамки. Фото: Freepik

Коли в’єтнамки перестають бути просто взуттям для душу чи пляжу? Коли на них стоїть підпис The Row і це вже зовсім інша історія. Вони зроблені в Італії, з натуральної шкіри чи замші, з ідеальною устілкою, в якій нога почуває себе комфортно. Це не пара, яку ви кинете в пляжну сумку — це річ, яка заслуговує на окрему полицю в гардеробі. І коштують вони відповідно — від 780 євро. Але головне не ціна, а підхід: для бренду сестер Олсен навіть найпростіша річ має бути зроблена ідеально.

Про це пише Vogue.

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Найвідоміша модель The Row — це Ginza. Лаконічна, мінімалістична, майже позбавлена декору, але з безпомилковим відчуттям стилю. Вона вже кілька років поспіль з’являється на модних зйомках, у хроніках street style і в гардеробах зірок. Ginza — це класика The Row, яку носять самі Мері-Кейт і Ешлі Олсен. І хоча зараз її немає на офіційному сайті, ця модель стабільно продається в провідних онлайн-магазинах по всьому світу.

Зої Кравіц у в'єтнамках The Row. Фото: Vogue

Окрім Ginza, є ще кілька варіантів:

Dune — зроблені з тканини гросгрейн, з фактурною устілкою та легкою гумовою підошвою;

City — глянцеві, шкіряні, з прошитими деталями, створені для міських буднів;

Helena — складні, з перехрещеними ремінцями та тонкою шкіряною підошвою.

Кожна пара — це приклад того, як The Row вміє робити прості речі особливими.

The Row весна-літо 2025. Фото: Vogue

Навіть готельні капці, які бренд свого часу випустив — без жодного логотипа — стали справжнім хітом. Це підтверджує головну ідею The Row: якщо річ зроблена ідеально — вона продасться. Усе, що вони створюють, базується не на гучних іменах чи трендах, а на майстерності, тиші й смаку. І ці в’єтнамки доказ цього.

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