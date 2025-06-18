В тренде вьетнамки, которые носят со всем — не шутка, а модная реальность

Вьетнамки. Фото: Freepik

Когда вьетнамки перестают быть просто обувью для душа или пляжа? Когда на них стоит подпись The Row и это уже совсем другая история. Они сделаны в Италии, из натуральной кожи или замши, с идеальной стелькой, в которой нога чувствует себя комфортно. Это не пара, которую вы бросите в пляжную сумку — это вещь, которая заслуживает отдельной полки в гардеробе. И стоят они соответственно — от 780 евро. Но главное не цена, а подход: для бренда сестер Олсен даже самая простая вещь должна быть сделана идеально.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Какие вьетнамки наиболее популярны

Самая известная модель The Row — это Ginza. Лаконичная, минималистичная, почти лишенная декора, но с безошибочным чувством стиля. Она уже несколько лет подряд появляется на модных съемках, в хрониках street style и в гардеробах звезд. Ginza — это классика The Row, которую носят сами Мэри-Кейт и Эшли Олсен. И хотя сейчас ее нет на официальном сайте, эта модель стабильно продается в ведущих онлайн-магазинах по всему миру.

Зои Кравиц в вьетнамках The Row. Фото: Vogue

Кроме Ginza, есть еще несколько вариантов:

Dune — сделаны из ткани гросгрейн, с фактурной стелькой и легкой резиновой подошвой;

City — глянцевые, кожаные, с прошитыми деталями, созданные для городских будней;

Helena — складные, с перекрещенными ремешками и тонкой кожаной подошвой.

Каждая пара — это пример того, как The Row умеет делать простые вещи особенными.

The Row весна-лето 2025. Фото: Vogue

Даже отельные тапочки, которые бренд в свое время выпустил — без единого логотипа — стали настоящим хитом. Это подтверждает главную идею The Row: если вещь сделана идеально — она продастся. Все, что они создают, базируется не на громких именах или трендах, а на мастерстве, тишине и вкусе. И эти вьетнамки доказательство этого.

Ранее мы писали о том, какие босоножки из 90-х набирают популярность.

Также мы сообщали о босоножках, которые полюбились модницам больше всего.