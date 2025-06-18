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Главная Мода Стильные вьетнамки, что носят звезды — тренд, который всех удивил

Стильные вьетнамки, что носят звезды — тренд, который всех удивил

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Дата публикации 18 июня 2025 10:40
В тренде вьетнамки, которые носят со всем — не шутка, а модная реальность
Вьетнамки. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие вьетнамки наиболее популярны

Когда вьетнамки перестают быть просто обувью для душа или пляжа? Когда на них стоит подпись The Row и это уже совсем другая история. Они сделаны в Италии, из натуральной кожи или замши, с идеальной стелькой, в которой нога чувствует себя комфортно. Это не пара, которую вы бросите в пляжную сумку — это вещь, которая заслуживает отдельной полки в гардеробе. И стоят они соответственно — от 780 евро. Но главное не цена, а подход: для бренда сестер Олсен даже самая простая вещь должна быть сделана идеально.

Об этом пишет Vogue.

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Самая известная модель The Row — это Ginza. Лаконичная, минималистичная, почти лишенная декора, но с безошибочным чувством стиля. Она уже несколько лет подряд появляется на модных съемках, в хрониках street style и в гардеробах звезд. Ginza — это классика The Row, которую носят сами Мэри-Кейт и Эшли Олсен. И хотя сейчас ее нет на официальном сайте, эта модель стабильно продается в ведущих онлайн-магазинах по всему миру.

Взуття, що полюбилось усім
Зои Кравиц в вьетнамках The Row. Фото: Vogue

Кроме Ginza, есть еще несколько вариантов:

  • Dune — сделаны из ткани гросгрейн, с фактурной стелькой и легкой резиновой подошвой;
  • City — глянцевые, кожаные, с прошитыми деталями, созданные для городских будней;
  • Helena — складные, с перекрещенными ремешками и тонкой кожаной подошвой.

Каждая пара — это пример того, как The Row умеет делать простые вещи особенными.

В'єтнамки ідеальна база на літо
The Row весна-лето 2025. Фото: Vogue

Даже отельные тапочки, которые бренд в свое время выпустил — без единого логотипа — стали настоящим хитом. Это подтверждает главную идею The Row: если вещь сделана идеально — она продастся. Все, что они создают, базируется не на громких именах или трендах, а на мастерстве, тишине и вкусе. И эти вьетнамки доказательство этого.

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мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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