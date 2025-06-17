Легкі та модні сліпери — взуття, яке не захочеться знімати

Сліпери. Фото: Freepik

Уявіть собі взуття, яке поєднує в собі затишок домашніх капців і витонченість подіуму — це сліпери з відкритою п’ятою, головний хіт весни-літа 2025. Замість звичайного задника вони мають легкий ремінець або невелике підп’яття, яке зберігає стопу на місці, але водночас залишає п’яту вільною. Завдяки такому крою в спекотні дні нога менше потіє, а ви відчуваєте максимальний комфорт навіть при довгій прогулянці.

Новини.LIVE розповість більше про перевагу цього взуття.

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На подіумах Saint Laurent, Miu Miu та Gucci ці моделі виконані з м’яких замшевих панелей в пастельних тонах — від ніжного бежевого до приглушеного м’ятного. У деяких колекціях з’явилися шкіряні сліпери з тонким плетінням або з декором у вигляді крихітних перлин і металевих ланцюжків. Легка прогумована підошва забезпечує амортизацію, а декоративні шви або фірмові пряжки роблять кожну пару справжнім арт-об’єктом.

Комфортне взуття на літо. Фото з Instagram

З чим носити сліпери, щоб мати стильний вигляд

Поєднувати їх можна з простими білосніжними шортами та майкою для відчуття легкості або з легким шовковим платтям в дрібний квітковий принт, щоб додати образу романтичності. Навіть офісний лук у стилі кежуал отримає несподіваний акцент, якщо замінити звичні балетки на ці сліпери. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує практичність, але не готовий відмовлятися від відчуття розкоші в кожному кроці.

Стильний образ. Фото з Instagram

Тож придивіться до цієї моделі взуття, яка може прослужити вам, до речі, не один сезон. Адже це універсальна річ.

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