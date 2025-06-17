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Головна Мода Літнє взуття, яке пасує до всього — придивіться до сліперів

Літнє взуття, яке пасує до всього — придивіться до сліперів

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 09:19
Легкі та модні сліпери — взуття, яке не захочеться знімати
Сліпери. Фото: Freepik
Ключові моменти Комфортне і стильне взуття на літо

Уявіть собі взуття, яке поєднує в собі затишок домашніх капців і витонченість подіуму — це сліпери з відкритою п’ятою, головний хіт весни-літа 2025. Замість звичайного задника вони мають легкий ремінець або невелике підп’яття, яке зберігає стопу на місці, але водночас залишає п’яту вільною. Завдяки такому крою в спекотні дні нога менше потіє, а ви відчуваєте максимальний комфорт навіть при довгій прогулянці.

Новини.LIVE розповість більше про перевагу цього взуття.

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Комфортне і стильне взуття на літо

На подіумах Saint Laurent, Miu Miu та Gucci ці моделі виконані з м’яких замшевих панелей в пастельних тонах — від ніжного бежевого до приглушеного м’ятного. У деяких колекціях з’явилися шкіряні сліпери з тонким плетінням або з декором у вигляді крихітних перлин і металевих ланцюжків. Легка прогумована підошва забезпечує амортизацію, а декоративні шви або фірмові пряжки роблять кожну пару справжнім арт-об’єктом.

Сліпери набирають популярності
Комфортне взуття на літо. Фото з Instagram

З чим носити сліпери, щоб мати стильний вигляд

Поєднувати їх можна з простими білосніжними шортами та майкою для відчуття легкості або з легким шовковим платтям в дрібний квітковий принт, щоб додати образу романтичності. Навіть офісний лук у стилі кежуал отримає несподіваний акцент, якщо замінити звичні балетки на ці сліпери. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує практичність, але не готовий відмовлятися від відчуття розкоші в кожному кроці.

Взуття, що підійде під усе цього літа
Стильний образ. Фото з Instagram

Тож придивіться до цієї моделі взуття, яка може прослужити вам, до речі, не один сезон. Адже це універсальна річ. 

Раніше ми писали про те, яка модель білих кросівок стала хітом цього літа.

Також ми повідомляли про босоніжки, що полюбились майже усім.

літо мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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