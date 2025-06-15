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Головна Мода Ці білі кросівки стали хітом сезону — база для літніх образів

Ці білі кросівки стали хітом сезону — база для літніх образів

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Дата публікації: 15 червня 2025 08:40
Наймодніші білі кросівки цього літа — стильне взуття, що пасуватиме під усе
Білі кросівки. Фото: Freepik
Ключові моменти Найстильніші кросівки літа 2025

Цього сезону суперпопулярною стала одна модель білих кросівок. Модниці полюбили її через універсальність та стильний вигляд. Ці кросівки вже були хітом раніше, але в іншому кольорі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найстильніші кросівки літа 2025

Білі кросівки вважалися еталоном завжди. Вони актуальні та підходять під різні образи: спідниця, сукня, джинси чи брюки — комбінувати це взуття можна з усім. Влітку 2025 модниці повернули в тренди кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66.

Найстильніші кросівки літа 2025
Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66 з чорними смужками. Фото з Instagram

Якщо раніше мегапопулярним був жовтий колір цих кросівок, то цього сезону хітом стала біла модель. Це класика, що пасуватиме під усе. Onitsuka Tiger Mexico 66 з білими чи чорними смужками — це те взуття, яке цього літа має бути в кожної.

Найстильніші кросівки літа 2025
Образ з білими кросівками. Фото з Instagram

Популярність саме білих кросівок Mexico 66 пояснити не важко. Вони ніби додають легкості та свіжості літнім образам. Спробуйте поєднати їх з простими джинсами та білою футболкою і стильний лук вже гарантовано.

Найстильніші кросівки літа 2025
Стильний образ з кросівками. Фото з Instagram

Також ці білі кросівки можна вдало стилізувати з шортами, джинсовими спідницями чи бермудами. Підійде ця модель й під спортивні штани. Любительки особливих образів можуть поєднати білі кросівки Mexico 66 з сукнею поло. Це буде ідеальна пара на літо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала найстильніші штани цього літа. Ці джинси носять усі.

Також ми розповідали про те, яке взуття неочікувано повернулося в моду в цьому сезоні. Ще нещодавно їх вважали ознакою поганого смаку.

літо мода взуття стиль кросівки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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