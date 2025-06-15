Наймодніші білі кросівки цього літа — стильне взуття, що пасуватиме під усе

Білі кросівки. Фото: Freepik

Цього сезону суперпопулярною стала одна модель білих кросівок. Модниці полюбили її через універсальність та стильний вигляд. Ці кросівки вже були хітом раніше, але в іншому кольорі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найстильніші кросівки літа 2025

Білі кросівки вважалися еталоном завжди. Вони актуальні та підходять під різні образи: спідниця, сукня, джинси чи брюки — комбінувати це взуття можна з усім. Влітку 2025 модниці повернули в тренди кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66.

Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66 з чорними смужками. Фото з Instagram

Якщо раніше мегапопулярним був жовтий колір цих кросівок, то цього сезону хітом стала біла модель. Це класика, що пасуватиме під усе. Onitsuka Tiger Mexico 66 з білими чи чорними смужками — це те взуття, яке цього літа має бути в кожної.

Образ з білими кросівками. Фото з Instagram

Популярність саме білих кросівок Mexico 66 пояснити не важко. Вони ніби додають легкості та свіжості літнім образам. Спробуйте поєднати їх з простими джинсами та білою футболкою і стильний лук вже гарантовано.

Стильний образ з кросівками. Фото з Instagram

Також ці білі кросівки можна вдало стилізувати з шортами, джинсовими спідницями чи бермудами. Підійде ця модель й під спортивні штани. Любительки особливих образів можуть поєднати білі кросівки Mexico 66 з сукнею поло. Це буде ідеальна пара на літо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала найстильніші штани цього літа. Ці джинси носять усі.

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