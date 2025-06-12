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Головна Мода Дорофєєва показала штани, які тепер носить весь світ

Дорофєєва показала штани, які тепер носить весь світ

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 11:13
Модні штани 2025 року — фасон, як у Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Ключові моменти Трендові образи на кожен день від Наді Дорофєєвої Що таке штани-парашути і чому всі від них у захваті

У Наді Дорофєєвої знову вийшло те, що в неї виходить найкраще — задати новий модний напрям. Цього разу її вибір припав на штани-парашути — простору, зручну й дуже стильну річ, яка стала хітом літа 2025.

У своєму Instagram Надя поділилася кількома образами з цими штанами і кожен має по-своєму крутий вигляд. 

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Трендові образи на кожен день від Наді Дорофєєвої

Один із найвлучніших — молочні "парашути" з білою футболкою, сірим піджаком і кросівками з товстою підошвою. Простий, але дуже стильний лук, який хочеться одразу повторити. Образ доповнений маленькою сумочкою — мінімум деталей, максимум ефекту.

Молочні штани "парашути" легко комбінувати з різним одягом
Вдалий образ від Дорофєєвої. Фото з Instagram

Ще одне несподіване, але влучне поєднання — ті самі штани на пляжі, замість звичних шортів. Надя показала, що "парашути" можна спокійно носити з купальником, і це має зовсім не дивний вигляд, а навпаки — свіжий та з ноткою модного бунту.

Трендові штани, які полюбляє Дорофєєва
Легкий образ від співачки. Фото з Instagram

До речі, видно, що в гардеробі співачки таких штанів кілька. Ще один варіант — бежевий, у парі з футболкою та легкою вітрівкою у тон. Знову просто, зручно й дуже по-літньому.

Що таке штани-парашути і чому всі від них у захваті

Це широкі, вільні штани з легких матеріалів (часто нейлон або бавовна), які трохи нагадують спортивний або туристичний одяг. Часто вони зібрані внизу на резинці або мають шнурки — саме завдяки цій "надутій" формі їх і прозвали "парашутами".

Чому це тренд 2025 року

Бо знову в моді нульові. Усі ці об’ємні штани, блискітки, лоу-райз топи й інші речі, які носили зірки хіп-хопу та поп-культури на початку 2000-х, знову заполонили стрітстайл. І парашути — це пряме попадання в цю хвилю. Вони мають свіжий, зухвалий вигляд і, що важливо влітку — дуже комфортні.

Раніше ми писали про улюблені штани Белли Гадід, яка продовжує задавати тренди.

Також ми повідомляли про ідеальні штани, які можуть стати базою для більшості образів.

Надя Дорофєєва мода знаменитості стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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