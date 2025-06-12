Модні штани 2025 року — фасон, як у Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

У Наді Дорофєєвої знову вийшло те, що в неї виходить найкраще — задати новий модний напрям. Цього разу її вибір припав на штани-парашути — простору, зручну й дуже стильну річ, яка стала хітом літа 2025.

У своєму Instagram Надя поділилася кількома образами з цими штанами і кожен має по-своєму крутий вигляд.

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Один із найвлучніших — молочні "парашути" з білою футболкою, сірим піджаком і кросівками з товстою підошвою. Простий, але дуже стильний лук, який хочеться одразу повторити. Образ доповнений маленькою сумочкою — мінімум деталей, максимум ефекту.

Вдалий образ від Дорофєєвої. Фото з Instagram

Ще одне несподіване, але влучне поєднання — ті самі штани на пляжі, замість звичних шортів. Надя показала, що "парашути" можна спокійно носити з купальником, і це має зовсім не дивний вигляд, а навпаки — свіжий та з ноткою модного бунту.

Легкий образ від співачки. Фото з Instagram

До речі, видно, що в гардеробі співачки таких штанів кілька. Ще один варіант — бежевий, у парі з футболкою та легкою вітрівкою у тон. Знову просто, зручно й дуже по-літньому.

Що таке штани-парашути і чому всі від них у захваті

Це широкі, вільні штани з легких матеріалів (часто нейлон або бавовна), які трохи нагадують спортивний або туристичний одяг. Часто вони зібрані внизу на резинці або мають шнурки — саме завдяки цій "надутій" формі їх і прозвали "парашутами".

Чому це тренд 2025 року

Бо знову в моді нульові. Усі ці об’ємні штани, блискітки, лоу-райз топи й інші речі, які носили зірки хіп-хопу та поп-культури на початку 2000-х, знову заполонили стрітстайл. І парашути — це пряме попадання в цю хвилю. Вони мають свіжий, зухвалий вигляд і, що важливо влітку — дуже комфортні.

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