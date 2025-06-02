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Головна Мода Не лише джинси — які штани стануть базою літа 2025

Не лише джинси — які штани стануть базою літа 2025

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Дата публікації: 2 червня 2025 09:19
Трендові штани літа-2025 — що носити замість джинсів в спеку
Штани. Фото: Freepik

Літо вже настало і час подумати й про те, у чому будемо зустрічати теплі вечори. Спекотна погода не найкращий друг джинсам і щільним тканинам, тому саме час оновити свій гардероб на щось легше, дихаюче й не менш стильне. Якщо ви досі не знаєте, чим замінити свої улюблені палаццо чи денім, ловіть підбірку найзручніших і наймодніших штанів на літо-2025.

Нею поділився Cosmopolitan.

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Лляні штани

Якщо літо — це про легкість, то лляні штани перемагають без конкуренції. Білі штани — класика, яка завжди працює. Скомбінуйте їх із білим топом або сорочкою, щоб отримати розкішний лук. А якщо хочеться трохи романтики, то беріть топ кроше.

Одяг з льону завжди має розкішний вигляд
Лляні штани. Фото з Instagram

Піжамні штани

Вони не тільки нагадують мрію, а ще й відчуваються так само. М’які, розслаблені, в ніжних кольорах — ідеальний варіант на щодень. В ідеалі додайте сорочку або жакет до образу. А для chill-моментів підійде футболка або кроп-топ.

Піжамні штани на вихід максимально зручні
Піжамні штани. Фото з Instagram

Сатинові штани

Це не просто базова річ, а справжній хамелеон гардероба. Для вечірнього образу обирайте до них топ із тієї ж тканини. А якщо більше настрою на кежуал, то краще за все підійде футболка з принтом або сорочкою oversize.

Сатинові штани базова частина літнього гардероба
Сатинові штани. Фото з Instagram

Трикотажні штани-кльош

Це та річ, яку вже під час примірки не хочеться знімати. Вони не тиснуть, не парять, і при цьому мають ефектний вигляд. Ніжні лінії, що красиво облягають фігуру, й комфорт, який не хочеться міняти ні на що.

Штани-кльош підкорюють тренди цього року
Штани-кльош. Фото з Instagram

Спортивні штани зі смужками

Трохи ностальгії, трохи трендів і ви вже в образі sport chic. Чорні, сині, червоні чи навіть зелені — вибір за вами. Їх легко стилізувати і під кеди, і під каблуки, і навіть з жакетом.

Трендові штани на літо, в яких завжди зручно
Спортивні штани. Фото з Instagram

Влітку з цими штанами ви будете почуватись не тільки зручно, але і стильно.

Раніше ми писали про те, які ще штани прийшли на заміну джинсам.

Також ми повідомляли модель штанів, яку собі придбала Гейлі Бібер на 2025 рік.

 

літо мода тренди стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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