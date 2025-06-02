Трендові штани літа-2025 — що носити замість джинсів в спеку

Штани. Фото: Freepik

Літо вже настало і час подумати й про те, у чому будемо зустрічати теплі вечори. Спекотна погода не найкращий друг джинсам і щільним тканинам, тому саме час оновити свій гардероб на щось легше, дихаюче й не менш стильне. Якщо ви досі не знаєте, чим замінити свої улюблені палаццо чи денім, ловіть підбірку найзручніших і наймодніших штанів на літо-2025.

Нею поділився Cosmopolitan.

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Лляні штани

Якщо літо — це про легкість, то лляні штани перемагають без конкуренції. Білі штани — класика, яка завжди працює. Скомбінуйте їх із білим топом або сорочкою, щоб отримати розкішний лук. А якщо хочеться трохи романтики, то беріть топ кроше.

Лляні штани. Фото з Instagram

Піжамні штани

Вони не тільки нагадують мрію, а ще й відчуваються так само. М’які, розслаблені, в ніжних кольорах — ідеальний варіант на щодень. В ідеалі додайте сорочку або жакет до образу. А для chill-моментів підійде футболка або кроп-топ.

Піжамні штани. Фото з Instagram

Сатинові штани

Це не просто базова річ, а справжній хамелеон гардероба. Для вечірнього образу обирайте до них топ із тієї ж тканини. А якщо більше настрою на кежуал, то краще за все підійде футболка з принтом або сорочкою oversize.

Сатинові штани. Фото з Instagram

Трикотажні штани-кльош

Це та річ, яку вже під час примірки не хочеться знімати. Вони не тиснуть, не парять, і при цьому мають ефектний вигляд. Ніжні лінії, що красиво облягають фігуру, й комфорт, який не хочеться міняти ні на що.

Штани-кльош. Фото з Instagram

Спортивні штани зі смужками

Трохи ностальгії, трохи трендів і ви вже в образі sport chic. Чорні, сині, червоні чи навіть зелені — вибір за вами. Їх легко стилізувати і під кеди, і під каблуки, і навіть з жакетом.

Спортивні штани. Фото з Instagram

Влітку з цими штанами ви будете почуватись не тільки зручно, але і стильно.

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