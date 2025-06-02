Трендові штани літа-2025 — що носити замість джинсів в спеку

Не лише джинси — які штани стануть базою літа 2025
Літо вже настало і час подумати й про те, у чому будемо зустрічати теплі вечори. Спекотна погода не найкращий друг джинсам і щільним тканинам, тому саме час оновити свій гардероб на щось легше, дихаюче й не менш стильне. Якщо ви досі не знаєте, чим замінити свої улюблені палаццо чи денім, ловіть підбірку найзручніших і наймодніших штанів на літо-2025.
Нею поділився Cosmopolitan.
Ідеальні базові штани на літо
Лляні штани
Якщо літо — це про легкість, то лляні штани перемагають без конкуренції. Білі штани — класика, яка завжди працює. Скомбінуйте їх із білим топом або сорочкою, щоб отримати розкішний лук. А якщо хочеться трохи романтики, то беріть топ кроше.
Піжамні штани
Вони не тільки нагадують мрію, а ще й відчуваються так само. М’які, розслаблені, в ніжних кольорах — ідеальний варіант на щодень. В ідеалі додайте сорочку або жакет до образу. А для chill-моментів підійде футболка або кроп-топ.
Сатинові штани
Це не просто базова річ, а справжній хамелеон гардероба. Для вечірнього образу обирайте до них топ із тієї ж тканини. А якщо більше настрою на кежуал, то краще за все підійде футболка з принтом або сорочкою oversize.
Трикотажні штани-кльош
Це та річ, яку вже під час примірки не хочеться знімати. Вони не тиснуть, не парять, і при цьому мають ефектний вигляд. Ніжні лінії, що красиво облягають фігуру, й комфорт, який не хочеться міняти ні на що.
Спортивні штани зі смужками
Трохи ностальгії, трохи трендів і ви вже в образі sport chic. Чорні, сині, червоні чи навіть зелені — вибір за вами. Їх легко стилізувати і під кеди, і під каблуки, і навіть з жакетом.
Влітку з цими штанами ви будете почуватись не тільки зручно, але і стильно.
Раніше ми писали про те, які ще штани прийшли на заміну джинсам.
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