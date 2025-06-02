Трендовые брюки лета-2025 — что носить вместо джинсов в жару

Штаны. Фото: Freepik

Лето уже наступило и пора подумать и о том, в чем будем встречать теплые вечера. Жаркая погода не лучший друг джинсам и плотным тканям, поэтому самое время обновить свой гардероб на что-то более легкое, дышащее и не менее стильное. Если вы до сих пор не знаете, чем заменить свои любимые палаццо или деним, ловите подборку самых удобных и модных брюк на лето-2025.

Ею поделился Cosmopolitan.

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Льняные брюки

Если лето — это про легкость, то льняные брюки побеждают без конкуренции. Белые брюки — классика, которая всегда работает. Скомбинируйте их с белым топом или рубашкой, чтобы получить роскошный лук. А если хочется немного романтики, то берите топ кроше.

Льняные брюки. Фото из Instagram

Пижамные брюки

Они не только напоминают мечту, а еще и ощущаются так же. Мягкие, расслабленные, в нежных цветах — идеальный вариант на каждый день. В идеале добавьте рубашку или жакет к образу. А для chill-моментов подойдет футболка или кроп-топ.

Пижамные брюки. Фото из Instagram

Сатиновые брюки из сатина

Это не просто базовая вещь, а настоящий хамелеон гардероба. Для вечернего образа выбирайте к ним топ из той же ткани. А если больше настроения на кэжуал, то лучше всего подойдет футболка с принтом или рубашкой oversize.

Сатиновые брюки. Фото из Instagram

Трикотажные брюки-клеш

Это та вещь, которую уже во время примерки не хочется снимать. Они не давят, не парят, и при этом выглядят эффектно. Нежные линии, красиво облегающие фигуру, и комфорт, который не хочется менять ни на что.

Брюки-клеш. Фото из Instagram

Спортивные брюки с полосками

Немного ностальгии, немного трендов и вы уже в образе sport chic. Черные, синие, красные или даже зеленые — выбор за вами. Их легко стилизовать и под кеды, и под каблуки, и даже с жакетом.

Спортивные брюки. Фото из Instagram

Летом с этими брюками вы будете чувствовать себя не только удобно, но и стильно.

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