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Главная Мода Дорофеева показала штаны, которые теперь носит весь мир

Дорофеева показала штаны, которые теперь носит весь мир

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Дата публикации 12 июня 2025 11:13
Модные брюки 2025 года — фасон, как у Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Ключові моменти Трендовые образы на каждый день от Нади Дорофеевой Что такое брюки-парашюты и почему все от них в восторге

Нади Дорофеевой снова удалось то, что у нее получается лучше всего — задать новое модное направление. На этот раз ее выбор пал на брюки-парашюты — просторную, удобную и очень стильную вещь, которая стала хитом лета 2025.

В своем Instagram Надя поделилась несколькими образами с этими брюками и каждый выглядит по-своему круто.

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Трендовые образы на каждый день от Нади Дорофеевой

Один из самых удачных — молочные "парашюты" с белой футболкой, серым пиджаком и кроссовками с толстой подошвой. Простой, но очень стильный лук, который хочется сразу повторить. Образ дополнен маленькой сумочкой — минимум деталей, максимум эффекта.

Молочні штани "парашути" легко комбінувати з різним одягом
Удачный образ от Дорофеевой. Фото из Instagram

Еще одно неожиданное, но меткое сочетание — те самые штаны на пляже, вместо привычных шорт. Надя показала, что "парашюты" можно спокойно носить с купальником, и это выглядит совсем не странно, а наоборот — свежо и с ноткой модного бунта.

Трендові штани, які полюбляє Дорофєєва
Легкий образ от певицы. Фото из Instagram

Кстати, видно, что в гардеробе певицы таких брюк несколько. Еще один вариант — бежевый, в паре с футболкой и легкой ветровкой в тон. Опять просто, удобно и очень по-летнему.

Что такое брюки-парашюты и почему все от них в восторге

Это широкие, свободные брюки из легких материалов (часто нейлон или хлопок), которые немного напоминают спортивную или туристическую одежду. Часто они собраны внизу на резинке или имеют шнурки — именно благодаря этой "надутой" форме их и прозвали "парашютами".

Почему это тренд 2025 года

Потому что снова в моде нулевые. Все эти объемные брюки, блестки, лоу-райз топы и другие вещи, которые носили звезды хип-хопа и поп-культуры в начале 2000-х, снова заполонили стритстайл. И парашюты — это прямое попадание в эту волну. Они выглядят свежо, дерзко и, что немаловажно летом — очень комфортные.

Ранее мы писали о любимых брюках Беллы Хадид, которая продолжает задавать тренды.

Также мы сообщали об идеальных брюках, которые могут стать базой для большинства образов.

Надя Дорофеева мода знаменитости стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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