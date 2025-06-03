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Головна Мода Улюблені штани Белли Гадід — новий стильний вибір літа

Улюблені штани Белли Гадід — новий стильний вибір літа

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Дата публікації: 3 червня 2025 18:17
Готуйтесь побачити ці штани всюди влітку — Белла Гадід зробила їх трендом
Белла Гадід. Фото: Instagram/bellahadid

Капрі знову повернулися в моду і цього разу мають усі шанси залишитися надовго. Ці штани не просто модна примха, а справжній універсальний елемент літнього гардероба. І якщо раніше вони асоціювалися переважно з нульовими або спортивним стилем, то сьогодні дизайнери та ікони стилю, як-от Белла Гадід, доводять: капрі можуть бути елегантними, зухвалими й навіть вечірніми.

Про це пише Vogue.

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Універсальність капрі полягає в їхній здатності "підлаштуватися" під різні випадки. Їх можна легко поєднати з класичним жакетом і туфлями на підборах для офісу, або ж із кроп-топом і сандалями для прогулянки містом, як це зробила Белла Гадід. Вони однаково добре підійдуть для прогулянки по місту, відпочинку чи для неформальної події.

Белла Гадід часто носить капрі
Белла Гадід. Фото: Gotham

І ще одна беззаперечна перевага — капрі ідеально підходять для літньої спеки. Їхня довжина дозволяє ногам "дихати", а більш вільний крій робить образ комфортним навіть у найспекотніші дні. Особливо виграшний вигляд мають моделі з льону, бавовни або стрейчевої тканини — легких і приємних до тіла.

Капрі підкорюють тренди цього сезону
Капрі. Фото з Instagram

Тож якщо шукаєте щось свіже, зручне та водночас стильне, то капрі цілком можуть стати тією річчю, яку ви носитимете все літо. Головне не бійтеся експериментувати з поєднаннями. У 2025-му капрі — це про свободу, сміливість і комфорт.

Раніше ми писали про те, що Гейлі Бібер показала трендові штани цього сезону. 

Також ми повідомляли, які штани прийшли на заміну джинсам цього сезону.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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