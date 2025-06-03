Готовьтесь увидеть эти брюки повсюду летом — Белла Хадид сделала их трендом

Белла Гадид. Фото: Instagram/bellahadid

Капри снова вернулись в моду и на этот раз имеют все шансы остаться надолго. Эти брюки не просто модная прихоть, а настоящий универсальный элемент летнего гардероба. И если раньше они ассоциировались в основном с нулевыми или спортивным стилем, то сегодня дизайнеры и иконы стиля, такие как Белла Хадид, доказывают: капри могут быть элегантными, дерзкими и даже вечерними.

Об этом пишет Vogue.

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Универсальность капри заключается в их способности "подстроиться" под разные случаи. Их можно легко сочетать с классическим жакетом и туфлями на каблуках для офиса, или же с кроп-топом и сандалиями для прогулки по городу, как это сделала Белла Хадид. Они одинаково хорошо подойдут для прогулки по городу, отдыха или для неформального события.

Белла Хадид. Фото: Gotham

И еще одно неоспоримое преимущество — капри идеально подходят для летней жары. Их длина позволяет ногам "дышать", а более свободный крой делает образ комфортным даже в самые жаркие дни. Особенно выигрышно смотрятся модели из льна, хлопка или стрейчевой ткани — легких и приятных к телу.

Капри. Фото из Instagram

Поэтому если ищете что-то свежее, удобное и одновременно стильное, то капри вполне могут стать той вещью, которую вы будете носить все лето. Главное не бойтесь экспериментировать с сочетаниями. В 2025-м капри — это про свободу, смелость и комфорт.

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