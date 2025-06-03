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Любимые брюки Беллы Хадид — новый стильный выбор лета

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Дата публикации 3 июня 2025 18:17
Готовьтесь увидеть эти брюки повсюду летом — Белла Хадид сделала их трендом
Белла Гадид. Фото: Instagram/bellahadid

Капри снова вернулись в моду и на этот раз имеют все шансы остаться надолго. Эти брюки не просто модная прихоть, а настоящий универсальный элемент летнего гардероба. И если раньше они ассоциировались в основном с нулевыми или спортивным стилем, то сегодня дизайнеры и иконы стиля, такие как Белла Хадид, доказывают: капри могут быть элегантными, дерзкими и даже вечерними.

Об этом пишет Vogue.

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Почему стоит приобрести именно эти брюки

Универсальность капри заключается в их способности "подстроиться" под разные случаи. Их можно легко сочетать с классическим жакетом и туфлями на каблуках для офиса, или же с кроп-топом и сандалиями для прогулки по городу, как это сделала Белла Хадид. Они одинаково хорошо подойдут для прогулки по городу, отдыха или для неформального события.

Белла Гадід часто носить капрі
Белла Хадид. Фото: Gotham

И еще одно неоспоримое преимущество — капри идеально подходят для летней жары. Их длина позволяет ногам "дышать", а более свободный крой делает образ комфортным даже в самые жаркие дни. Особенно выигрышно смотрятся модели из льна, хлопка или стрейчевой ткани — легких и приятных к телу.

Капрі підкорюють тренди цього сезону
Капри. Фото из Instagram

Поэтому если ищете что-то свежее, удобное и одновременно стильное, то капри вполне могут стать той вещью, которую вы будете носить все лето. Главное не бойтесь экспериментировать с сочетаниями. В 2025-м капри — это про свободу, смелость и комфорт.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер показала трендовые брюки этого сезона.

Также мы сообщали, какие брюки пришли на замену джинсам в этом сезоне.

мода знаменитости тренды стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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