Штани, які варто купити цього літа — універсальні й модні

Штани. Фото: Freepik

Літо-2025 ― це сезон свободи для штанів. Тут не працюють жодні модні обмеження: хочеться легкості, кольору, трохи авантюризму і все це вже є в головних трендах.

Детальніше про них розповіло видання Cosmopolitan.

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Почнімо з бази. Найуніверсальніші штани цього літа ― білі палаццо. Вони ніби створені, щоб дихати разом з вами: легкі, широкі, ідеально поєднуються з топами на тонких бретелях чи лляними сорочками. У них хочеться йти босоніж по морському узбережжю або просто по улюбленому місту.

Білі палаццо. Фото з Cosmopolitan

Ще один must-have ― широкі костюмні штани. Ідеальні, якщо не хочете жертвувати стилем навіть у найспекотніші дні. А от замість звичних відтінків сірого чи бежевого, зверніть увагу на колір топленого масла. Він теплий, делікатний і має дуже свіжий вигляд.

Костюмні штани. Фото з Cosmopolitan

А тепер трохи модної відваги. Ультратренд сезону — прозорі штани. Вони не для сором’язливих, але й не вимагають від вас чогось провокаційного. Просто міксуйте їх з довгими футболками, туніками чи лляними сорочками.

Прозорі штани. Фото з Cosmopolitan

Ще одна модна знахідка — сатинові штани. Вони ніби танцюють на вітрі: блищать, м’яко облягають, роблять образ ніжним і трохи святковим. Носіть їх хоч щодня, з простим кроп-топом чи майкою.

Сатинові штани. Фото з Cosmopolitan

І найголовніше повернення — легінси. Але не ті, що з тренажерки. Нові легінси — це про балетну естетику: пастельні, ніжні, з мінімалістичними топами або легкими кардиганами. Проте ніхто не забороняє гратися з кольором — навіть яскраво-фіолетові будуть доречними.

Легінси. Фото з Cosmopolitan

Штани літа-2025 — це не просто зручно. Це спосіб показати настрій. І цього сезону він сміливий, легкий і дуже стильний.

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