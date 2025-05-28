Брюки, которые стоит купить этим летом — универсальные и модные

Штаны. Фото: Freepik

Лето-2025 — это сезон свободы для брюк. Здесь не работают никакие модные ограничения: хочется легкости, цвета, немного авантюризма и все это уже есть в главных трендах.

Подробнее о них рассказало издание Cosmopolitan.

Реклама

Читайте также:

Идеальные базовые брюки на лето

Начнем с базы. Самые универсальные брюки этого лета — белые палаццо. Они будто созданы, чтобы дышать вместе с вами: легкие, широкие, идеально сочетаются с топами на тонких бретелях или льняными рубашками. В них хочется идти босиком по морскому побережью или просто по любимому городу.

Белые палаццо. Фото из Cosmopolitan

Еще один must-have — широкие костюмные брюки. Идеальны, если не хотите жертвовать стилем даже в самые жаркие дни. А вот вместо привычных оттенков серого или бежевого, обратите внимание на цвет топленого масла. Он теплый, деликатный и выглядит очень свежо.

Костюмные брюки. Фото из Cosmopolitan

А теперь немного модной отваги. Ультратренд сезона — прозрачные брюки. Они не для застенчивых, но и не требуют от вас чего-то провокационного. Просто миксуйте их с длинными футболками, туниками или льняными рубашками.

Прозрачные брюки. Фото из Cosmopolitan

Еще одна модная находка — сатиновые брюки. Они будто танцуют на ветру: блестят, мягко облегают, делают образ нежным и немного праздничным. Носите их хоть каждый день, с простым кроп-топом или майкой.

Сатиновые брюки. Фото из Cosmopolitan

И самое главное возвращение — леггинсы. Но не те, что из тренажерки. Новые леггинсы — это про балетную эстетику: пастельные, нежные, с минималистичными топами или легкими кардиганами. Но никто не запрещает играть с цветом — даже ярко-фиолетовые будут уместны.

Леггинсы. Фото из Cosmopolitan

Брюки лета-2025 — это не просто удобно. Это способ показать настроение. И в этом сезоне он смелый, легкий и очень стильный.

Ранее мы писали о стильных джинсах из 90-х, которые сейчас носит почти каждая модница.

Также мы сообщали, какие брюки сделала трендовыми Хейли Бибер.