Джинси, які варто носити цього літа — головний тренд сезону

Штани. Фото: Freepik

Класичним синім джинсам з’явилася дуже гідна заміна — модниці все частіше обирають коричневі. Коричневий денім стрімко набирає популярності: його можна вписати майже в будь-який образ і легко зробити стильним. Особливо крутий вигляд він має у світлих і теплих відтінках — кольору кави, кориці, карамелі. Цей колір не тільки додає родзинки, а й створює дуже затишний, богемний настрій, навіть у спекотну погоду.

Новини.LIVE розповість, як носити коричневі джинси цього сезону.

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Трендові моделі коричневих джинсів

Вільні джинси, що трохи звужуються донизу, вдалий мають вигляд з більш приталеним верхом. Наприклад, блуза з рельєфної тканини або з воланами додасть жіночності та гармонії. Взагалі широкі штани кольору кориці — це комфорт і трендовість в одному флаконі. А якщо додати до них блузу з блиском, то вийде елегантно і стильно навіть без підборів.

Коричневі джинси. Фото з Instagram

Якщо подобається щось нестандартне — спробуйте вузькі джинси з легким розкльошенням і доповніть їх довгою блузою з етнічними візерунками чи пишними рукавами. Такий образ одразу має свіжий й натхненний вигляд. Окрім цього, не бійтеся міксувати коричневий і чорний — ці кольори разом виглядають дуже ефектний вигляд. Простий чорний лонгслів та коричневі штани створять актуальний міський образ.

Водночас джинси з високою талією візуально подовжують ноги, а якщо носити разом з ними топ-бандо, який відкриває плечі, то виходить виразний і збалансований силует.

Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Коричневі джинси — не просто модна забаганка, а справжній універсальний солдат у гардеробі. Їх легко стилізувати під будь-який настрій і ситуацію, а вигляд у них точно не нудний. Сміливо пробуйте новий колір і відкрийте для себе ще більше варіантів для стильних образів.

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