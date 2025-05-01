Джинсы, которые стоит носить этим летом — главный тренд сезона

Штаны. Фото: Freepik

Классическим синим джинсам появилась очень достойная замена — модницы все чаще выбирают коричневые. Коричневый деним стремительно набирает популярность: его можно вписать почти в любой образ и легко сделать стильным. Особенно круто он выглядит в светлых и теплых оттенках — цвета кофе, корицы, карамели. Этот цвет не только добавляет изюминки, но и создает очень уютное, богемное настроение, даже в жаркую погоду.

Новини.LIVE расскажет, как носить коричневые джинсы в этом сезоне.

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Трендовые модели коричневых джинсов

Свободные джинсы, немного сужающиеся книзу, удачно смотрятся с более приталенным верхом. Например, блуза из рельефной ткани или с воланами добавит женственности и гармонии. Вообще широкие брюки цвета корицы — это комфорт и трендовость в одном флаконе. А если добавить к ним блузу с блеском, то получится элегантно и стильно даже без каблуков.

Коричневые джинсы. Фото из Instagram

Если нравится что-то нестандартное — попробуйте узкие джинсы с легким расклешением и дополните их длинной блузой с этническими узорами или пышными рукавами. Такой образ сразу выглядит свежим и вдохновенным. Кроме этого, не бойтесь миксовать коричневый и черный — эти цвета вместе выглядят очень эффектно. Простой черный лонгслив и коричневые штаны создадут актуальный городской образ.

При этом джинсы с высокой талией визуально удлиняют ноги, а если носить вместе с ними топ-бандо, который открывает плечи, то получается выразительный и сбалансированный силуэт.

Джинсы с высокой талией. Фото из Instagram

Коричневые джинсы — не просто модная прихоть, а настоящий универсальный солдат в гардеробе. Их легко стилизовать под любое настроение и ситуацию, а выглядят они точно не скучно. Смело пробуйте новый цвет и откройте для себя еще больше вариантов для стильных образов.

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