Самые модные белые кроссовки этого лета — стильная обувь, что подойдет под все

Белые кроссовки. Фото: Freepik

В этом сезоне суперпопулярной стала одна модель белых кроссовок. Модницы полюбили ее из-за универсальности и стильного вида. Эти кроссовки уже были хитом ранее, но в другом цвете.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Белые кроссовки считались эталоном всегда. Они актуальны и подходят под разные образы: юбка, платье, джинсы или брюки — комбинировать эту обувь можно со всем. Летом 2025 модницы вернули в тренды кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66.

Кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66 с черными полосками. Фото из Instagram

Если раньше мегапопулярным был желтый цвет этих кроссовок, то в этом сезоне хитом стала белая модель. Это классика, которая подойдет под все. Onitsuka Tiger Mexico 66 с белыми или черными полосками — это та обувь, которая этим летом должна быть у каждой.

Образ с белыми кроссовками. Фото из Instagram

Популярность именно белых кроссовок Mexico 66 объяснить не трудно. Они будто добавляют легкости и свежести летним образам. Попробуйте совместить их с простыми джинсами и белой футболкой и стильный лук уже гарантирован.

Стильный образ с кроссовками. Фото из Instagram

Также эти белые кроссовки можно удачно стилизовать с шортами, джинсовыми юбками или бермудами. Подойдет эта модель и под спортивные штаны. Любительницы особых образов могут совместить белые кроссовки Mexico 66 с платьем поло. Это будет идеальная пара на лето.

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