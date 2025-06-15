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Главная Мода Эти белые кроссовки стали хитом сезона — база для летних образов

Эти белые кроссовки стали хитом сезона — база для летних образов

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Дата публикации 15 июня 2025 08:40
Самые модные белые кроссовки этого лета — стильная обувь, что подойдет под все
Белые кроссовки. Фото: Freepik
Ключові моменти Самые стильные кроссовки лета 2025 года

В этом сезоне суперпопулярной стала одна модель белых кроссовок. Модницы полюбили ее из-за универсальности и стильного вида. Эти кроссовки уже были хитом ранее, но в другом цвете.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самые стильные кроссовки лета 2025 года

Белые кроссовки считались эталоном всегда. Они актуальны и подходят под разные образы: юбка, платье, джинсы или брюки — комбинировать эту обувь можно со всем. Летом 2025 модницы вернули в тренды кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66.

Найстильніші кросівки літа 2025
Кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66 с черными полосками. Фото из Instagram

Если раньше мегапопулярным был желтый цвет этих кроссовок, то в этом сезоне хитом стала белая модель. Это классика, которая подойдет под все. Onitsuka Tiger Mexico 66 с белыми или черными полосками — это та обувь, которая этим летом должна быть у каждой.

Найстильніші кросівки літа 2025
Образ с белыми кроссовками. Фото из Instagram

Популярность именно белых кроссовок Mexico 66 объяснить не трудно. Они будто добавляют легкости и свежести летним образам. Попробуйте совместить их с простыми джинсами и белой футболкой и стильный лук уже гарантирован.

Найстильніші кросівки літа 2025
Стильный образ с кроссовками. Фото из Instagram

Также эти белые кроссовки можно удачно стилизовать с шортами, джинсовыми юбками или бермудами. Подойдет эта модель и под спортивные штаны. Любительницы особых образов могут совместить белые кроссовки Mexico 66 с платьем поло. Это будет идеальная пара на лето.

Напомним, ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева показала самые стильные брюки этого лета. Эти джинсы носят все.

Также мы рассказывали о том, какая обувь неожиданно вернулась в моду в этом сезоне. Еще недавно их считали признаком плохого вкуса.

лето мода обувь стиль кроссовки
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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