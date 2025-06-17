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Главная Мода Летняя обувь, подходящая ко всему — присмотритесь к слиперам

Летняя обувь, подходящая ко всему — присмотритесь к слиперам

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 09:19
Легкие и модные слиперы — обувь, которую не захочется снимать
Слиперы. Фото: Freepik
Ключові моменти Комфортная и стильная обувь на лето

Представьте себе обувь, которая сочетает в себе уют домашних тапочек и изящество подиума — это слиперы с открытой пяткой, главный хит весны-лета 2025. Вместо обычного задника они имеют легкий ремешок или небольшое подпястье, которое сохраняет стопу на месте, но при этом оставляет пятку свободной. Благодаря такому крою в жаркие дни нога меньше потеет, а вы чувствуете максимальный комфорт даже при долгой прогулке.

Новини.LIVE расскажет больше о преимуществе этой обуви.

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Комфортная и стильная обувь на лето

На подиумах Saint Laurent, Miu Miu и Gucci эти модели выполнены из мягких замшевых панелей в пастельных тонах — от нежного бежевого до приглушенного мятного. В некоторых коллекциях появились кожаные слиперы с тонким плетением или с декором в виде крошечных жемчужин и металлических цепочек. Легкая прорезиненная подошва обеспечивает амортизацию, а декоративные швы или фирменные пряжки делают каждую пару настоящим арт-объектом.

Сліпери набирають популярності
Комфортная обувь на лето. Фото из Instagram

С чем носить слиперы, чтобы выглядеть стильно

Сочетать их можно с простыми белоснежными шортами и майкой для ощущения легкости или с легким шелковым платьем в мелкий цветочный принт, чтобы добавить образу романтичности. Даже офисный лук в стиле кэжуал получит неожиданный акцент, если заменить привычные балетки на эти слиперы. Это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, но не готов отказываться от ощущения роскоши в каждом шаге.

Взуття, що підійде під усе цього літа
Стильный образ. Фото из Instagram

Так что присмотритесь к этой модели обуви, которая может прослужить вам, кстати, не один сезон. Ведь это универсальная вещь.

Ранее мы писали о том, какая модель белых кроссовок стала хитом этого лета.

Также мы сообщали о босоножках, которые полюбились почти всем.

лето мода тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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