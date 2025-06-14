Найтрендовіші босоніжки літа 2025 — їх хочуть усі модниці

Босоніжки на підборах. Фото: Freepik

Універсальні та пасують до усього — босоніжки з квадратним мисом стали справжнім хітом цього літа. Вони мають елегантний вигляд, легко комбінуються та додають особливого шарму образам. Ця модель підкорює серця модниць й завдяки комфорту.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити квадратні босоніжки

Квадратні босоніжки можуть бути на підборах чи без, в будь-якому випадку таке взуття матиме стильний вигляд. Ця модель вдало підійде під легкі елегантні сукні, роблячи образ ще більш вишуканим.

Квадратні босоніжки. Фото з Instagram

Якщо ж ви любите додавати родзинку в аутфіти — оберіть яскраві босоніжки. Модель з пір'ям, наприклад, миттєво зробить образ виразним. Поєднайте таке взуття з мініспідницею й ви точно привертатимете увагу.

Білі босоніжки. Фото з Instagram

Босоніжки з квадратним мисом та тонкими ремінцями пасуватимуть до стриманіших образів для роботи чи романтичних вечірніх луків. Підбори будуть доречними саме для елегантних та вишуканих аутфітів. Під вуличний стиль обирайте босоніжки на плоскій підошві.

Чорні квадратні босоніжки. Фото з Instagram

Квадратні босоніжки — це саме те взуття, яке цього літа має бути в кожної модниці. Його можна вдало поєднувати з будь-яким одягом: від суконь до штанів. Ця модель може бути класичною базою чи акцентом в гардеробі. Все залежить від ваших уподобань.

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