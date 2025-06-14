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Головна Мода Хіт літа — які босоніжки полюбились модницям найбільше

Хіт літа — які босоніжки полюбились модницям найбільше

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 08:40
Найтрендовіші босоніжки літа 2025 — їх хочуть усі модниці
Босоніжки на підборах. Фото: Freepik
Ключові моменти З чим носити квадратні босоніжки

Універсальні та пасують до усього — босоніжки з квадратним мисом стали справжнім хітом цього літа. Вони мають елегантний вигляд, легко комбінуються та додають особливого шарму образам. Ця модель підкорює серця модниць й завдяки комфорту.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити квадратні босоніжки

Квадратні босоніжки можуть бути на підборах чи без, в будь-якому випадку таке взуття матиме стильний вигляд. Ця модель вдало підійде під легкі елегантні сукні, роблячи образ ще більш вишуканим.

З чим носити квадратні босоніжки
Квадратні босоніжки. Фото з Instagram

Якщо ж ви любите додавати родзинку в аутфіти — оберіть яскраві босоніжки. Модель з пір'ям, наприклад, миттєво зробить образ виразним. Поєднайте таке взуття з мініспідницею й ви точно привертатимете увагу.

З чим носити квадратні босоніжки
Білі босоніжки. Фото з Instagram

Босоніжки з квадратним мисом та тонкими ремінцями пасуватимуть до стриманіших образів для роботи чи романтичних вечірніх луків. Підбори будуть доречними саме для елегантних та вишуканих аутфітів. Під вуличний стиль обирайте босоніжки на плоскій підошві.

З чим носити квадратні босоніжки
Чорні квадратні босоніжки. Фото з Instagram

Квадратні босоніжки — це саме те взуття, яке цього літа має бути в кожної модниці. Його можна вдало поєднувати з будь-яким одягом: від суконь до штанів. Ця модель може бути класичною базою чи акцентом в гардеробі. Все залежить від ваших уподобань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сандалі стануть популярними цього літа. Всі модниці носитимуть їх.

Також ми розповідали про те, який головний убір став трендовим в цьому сезоні. Він несподівано витіснив солом'яний капелюх.

мода тренди взуття стиль жіноче взуття
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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