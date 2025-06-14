Самые трендовые босоножки лета 2025 — их хотят все модницы

Босоножки на каблуке. Фото: Freepik

Универсальные и подходящие ко всему — босоножки с квадратным мысом стали настоящим хитом этого лета. Они выглядят элегантно, легко комбинируются и добавляют особого шарма образам. Эта модель покоряет сердца модниц и благодаря комфорту.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить квадратные босоножки

Квадратные босоножки могут быть на каблуке или без, в любом случае такая обувь будет выглядеть стильно. Эта модель удачно подойдет под легкие элегантные платья, делая образ еще более изысканным.

Квадратные босоножки. Фото из Instagram

Если же вы любите добавлять изюминку в аутфиты — выберите яркие босоножки. Модель с перьями, например, мгновенно сделает образ выразительным. Сочетайте такую обувь с мини-юбкой и вы точно будете привлекать внимание.

Белые босоножки. Фото из Instagram

Босоножки с квадратным мысом и тонкими ремешками подойдут к более сдержанным образам для работы или романтических вечерних луков. Каблуки будут уместны именно для элегантных и изысканных аутфитов. Под уличный стиль выбирайте босоножки на плоской подошве.

Черные квадратные босоножки на плоской подошве. Фото из Instagram

Квадратные босоножки — это именно та обувь, которая этим летом должна быть у каждой модницы. Ее можно удачно сочетать с любой одеждой: от платьев до брюк. Эта модель может быть классической базой или акцентом в гардеробе. Все зависит от ваших предпочтений.

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