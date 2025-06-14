Самые трендовые босоножки лета 2025 — их хотят все модницы

Хит лета — какие босоножки полюбились модницам больше всего
Универсальные и подходящие ко всему — босоножки с квадратным мысом стали настоящим хитом этого лета. Они выглядят элегантно, легко комбинируются и добавляют особого шарма образам. Эта модель покоряет сердца модниц и благодаря комфорту.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
С чем носить квадратные босоножки
Квадратные босоножки могут быть на каблуке или без, в любом случае такая обувь будет выглядеть стильно. Эта модель удачно подойдет под легкие элегантные платья, делая образ еще более изысканным.
Если же вы любите добавлять изюминку в аутфиты — выберите яркие босоножки. Модель с перьями, например, мгновенно сделает образ выразительным. Сочетайте такую обувь с мини-юбкой и вы точно будете привлекать внимание.
Босоножки с квадратным мысом и тонкими ремешками подойдут к более сдержанным образам для работы или романтических вечерних луков. Каблуки будут уместны именно для элегантных и изысканных аутфитов. Под уличный стиль выбирайте босоножки на плоской подошве.
Квадратные босоножки — это именно та обувь, которая этим летом должна быть у каждой модницы. Ее можно удачно сочетать с любой одеждой: от платьев до брюк. Эта модель может быть классической базой или акцентом в гардеробе. Все зависит от ваших предпочтений.
Напомним, ранее мы писали о том, какие сандалии станут популярными этим летом. Все модницы будут носить их.
Также мы рассказывали о том, какой головной убор стал трендовым в этом сезоне. Он неожиданно вытеснил соломенную шляпу.
Читайте Новини.LIVE!