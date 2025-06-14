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Главная Мода Хит лета — какие босоножки полюбились модницам больше всего

Хит лета — какие босоножки полюбились модницам больше всего

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 08:40
Самые трендовые босоножки лета 2025 — их хотят все модницы
Босоножки на каблуке. Фото: Freepik
Ключові моменти С чем носить квадратные босоножки

Универсальные и подходящие ко всему — босоножки с квадратным мысом стали настоящим хитом этого лета. Они выглядят элегантно, легко комбинируются и добавляют особого шарма образам. Эта модель покоряет сердца модниц и благодаря комфорту.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить квадратные босоножки

Квадратные босоножки могут быть на каблуке или без, в любом случае такая обувь будет выглядеть стильно. Эта модель удачно подойдет под легкие элегантные платья, делая образ еще более изысканным.

З чим носити квадратні босоніжки
Квадратные босоножки. Фото из Instagram

Если же вы любите добавлять изюминку в аутфиты — выберите яркие босоножки. Модель с перьями, например, мгновенно сделает образ выразительным. Сочетайте такую обувь с мини-юбкой и вы точно будете привлекать внимание.

З чим носити квадратні босоніжки
Белые босоножки. Фото из Instagram

Босоножки с квадратным мысом и тонкими ремешками подойдут к более сдержанным образам для работы или романтических вечерних луков. Каблуки будут уместны именно для элегантных и изысканных аутфитов. Под уличный стиль выбирайте босоножки на плоской подошве.

З чим носити квадратні босоніжки
Черные квадратные босоножки на плоской подошве. Фото из Instagram

Квадратные босоножки — это именно та обувь, которая этим летом должна быть у каждой модницы. Ее можно удачно сочетать с любой одеждой: от платьев до брюк. Эта модель может быть классической базой или акцентом в гардеробе. Все зависит от ваших предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сандалии станут популярными этим летом. Все модницы будут носить их.

Также мы рассказывали о том, какой головной убор стал трендовым в этом сезоне. Он неожиданно вытеснил соломенную шляпу.

мода тренды обувь стиль женская обувь
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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