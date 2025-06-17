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Головна Мода Модний реванш 90-х — босоніжки Бессетт знову в тренді

Модний реванш 90-х — босоніжки Бессетт знову в тренді

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Дата публікації: 17 червня 2025 11:18
Взуття для літа — як в ікони стилю 90-х Керолін Бессетт
Босоніжки. Фото: Freepik
Ключові моменти Яке взуття все частіше обирають зірки

Цього літа дизайнери не вигадують велосипед. Вони повертають нас у 1990-ті — в час, коли краса була в простоті. Мінімалістичні босоніжки знову в моді, але це має вже новіший вигляд. Жодних стразів, платформ чи складних форм. Лише чисті лінії, стримані кольори й витонченість у кожній деталі.

Про це пише Vogue.

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Яке взуття все частіше обирають зірки

Мода знову робить акцент на мінімалізм. У колекціях провідних брендів – лаконічність, як у The Row чи у новій лінії Phoebe Philo. Там немає нічого зайвого – все має такий вигляд, ніби було створене для того, щоби не привертати увагу, але все ж неможливо відвести очей.

Саме такими були образи Керолін Бессетт — дружини Джона Кеннеді-молодшого, яка ще в 90-х довела, що "менше — це більше". Вона не носила шпильки, бо жила у Нью-Йорку, де кам’яні вулиці диктували своє. Її вибір пав на босоніжки на стійкому підборі з тонкими ремінцями. І сьогодні саме такі повертаються на вулиці модних столиць.

Зірки знаються на трендовому взутті
Керолін Бессетт. Фото з Vogue

У 2025-му модні босоніжки — це майже невидиме взуття: чорні, білі чи бежеві, з м’якої шкіри, на маленькому каблучку або зовсім без нього. Такі можна побачити у Max Mara, Burberry, Courrèges — і в гардеробах жінок, які не женуться за трендами, а обирають те, що дійсно зручно. Це взуття — ідеальний варіант на кожен день. Воно універсальне, адже пасує і до офісного костюма, і до літньої сукні, і до джинсів. А головне — ви не втомитесь у них навіть після цілого дня.

Елегантне взуття цього літа, що додасть образу витонченості
Max Mara весна-літо 2025. Фото з Vogue

Мінімалістичні босоніжки — це про свободу. Про стиль без надмірностей. Про комфорт, який не хочеться знімати. І про літній настрій, який починається з простих речей.

Раніше ми писали про те, чому варто придивитись до сліперів цього літа.

Також ми повідомляли, в чому особливість нового стильного взуття, яке модниці називають еспадрильї.

мода тренди стиль жіноче взуття 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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