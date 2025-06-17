Обувь для лета — как у иконы стиля 90-х Кэролин Бессетт

Босоножки. Фото: Freepik

Этим летом дизайнеры не изобретают велосипед. Они возвращают нас в 1990-е — в то время, когда красота была в простоте. Минималистичные босоножки снова в моде, но это выглядит уже более новым. Никаких стразов, платформ или сложных форм. Только чистые линии, сдержанные цвета и изящество в каждой детали.

Об этом пишет Vogue.

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Мода снова делает акцент на минимализм. В коллекциях ведущих брендов — лаконичность, как в The Row или в новой линии Phoebe Philo. Там нет ничего лишнего — все выглядит так, будто было создано для того, чтобы не привлекать внимание, но все же невозможно отвести глаз.

Именно такими были образы Кэролин Бессетт — жены Джона Кеннеди-младшего, которая еще в 90-х доказала, что "меньше — это больше". Она не носила шпильки, потому что жила в Нью-Йорке, где каменные улицы диктовали свое. Ее выбор пал на босоножки на устойчивом каблуке с тонкими ремешками. И сегодня именно такие возвращаются на улицы модных столиц.

Кэролин Бессетт. Фото из Vogue

В 2025-м модные босоножки — это почти невидимая обувь: черные, белые или бежевые, из мягкой кожи, на маленьком каблучке или вовсе без него. Такие можно увидеть у Max Mara, Burberry, Courrèges — и в гардеробах женщин, которые не гонятся за трендами, а выбирают то, что действительно удобно. Эта обувь идеальный вариант на каждый день. Она универсальна, ведь подходит и к офисному костюму, и к летнему платью, и к джинсам. А главное — вы не устанете в них даже после целого дня.

Max Mara весна-лето 2025. Фото из Vogue

Минималистичные босоножки — это про свободу. О стиле без излишеств. О комфорте, который не хочется снимать. И о летнем настроении, которое начинается с простых вещей.

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