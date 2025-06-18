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Головна Мода У місті як з казки — модниці все частіше обирають штани-аладдіни

У місті як з казки — модниці все частіше обирають штани-аладдіни

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 11:18
Штани-аладдіни — тренд для тих, хто не боїться уваги
Дівчина в білих штанах. Фото: Pixabay
Ключові моменти На які штани звернути увагу цього літа

Цього літа в моду вривається дещо зовсім несподіване — штани-аладдіни. Так, саме ті самі, що колись асоціювалися з казками про Схід, тепер повернулися до гардеробів найстильніших дівчат і мають просто розкішний вигляд. Вони широкі, майже невагомі, ніби створені для того, щоб жити без поспіху й насолоджуватися кожною миттю. У такому вбранні хочеться танцювати босоніж на піску чи гуляти вулицями міста з келихом айс-лате.

Про це пише Cosmopolitan.

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На які штани звернути увагу цього літа

Дизайнери задали тренд ще на показах весна-літо 2025. У Chloé штани-аладдіни поєднували з легкими блузами, що майже летіли у повітрі. В Alaïa додали графічні топи, щоб підкреслити контраст. І ця гра між м’якістю та чіткістю, розслабленістю і структурою одразу припала до душі модницям усього світу.

Штани, що неочікувано стали хітом цього літа
Alaïa. Фото: Cosmopolitan

Що варто знати, перш ніж бігти за новими штанами

Вони найкращий вигляд мають із тканин, які "живуть" разом із тілом — шовк, жата бавовна, віскоза. Відтінки краще брати натуральні: фісташка, лавандовий, теплий рожевий, олива, теракота. Головне не переборщити з деталями. Якщо низ широкий і вільний, то верх нехай буде стриманим. Майка з тонкими бретелями, укорочений жакет або кроп-топ зроблять образ гармонійним.

Штани для тих, хто любить опинятись в центрі уваги
Chloé. Фото: Cosmopolitan

Зазначимо, що це не просто ще одна тенденція. Це про свободу руху, свободу вибору і про те, як одяг може дарувати настрій. Штани-аладдіни — це, можливо, ваша стильна пригода цього літа.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала стильні образи з трендовими штанами 2025 року.

Також ми повідомляли, які цікаві літні образи можна створити зі штанами палаццо.

літо мода тренди стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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