Універсальні штани на літо — завжди будуть вдалим вибором

Наймодніші штани цього літа — ідеальна база під усе
Літня спека надихає на ніжні кольори та легкі силуети. Цього сезону в тренді будуть штани у відтінку butter yellow. Цей колір став справжнім хітом літа. Будь-який елемент гардероба в масляно-жовтому відтінку має витончений й багатий вигляд.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Трендові штани літа 2025
Штани масляно-жовтого кольору впевнено підкорюють серця модниць в цьому сезоні. Модель не має значення: джинси, палаццо чи аладдіни — цей відтінок зробить особливим будь-що.
Butter yellow — це чудова альтернатива вже набридлому бежевому кольору чи світлим джинсам. Цей відтінок додає ніжності, витонченості та свіжості образу. Дизайнери пропонують різноманітні варіації низу в трендовому кольорі вершкового масла.
Будь-яка модель в кольорі butter yellow стане ідеальною інвестицією у базовий літній гардероб. Такі штани пасуватимуть геть під усе, адже масляно-жовтий відтінок можна поєднувати як з яскравими речами, так й зі стриманою базою.
Масляно-жовтий — це саме той колір, який як біле полотно. Ви можете створювати геть різні аутфіти з одними й тими ж штанами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття ідеально пасує до штанів палаццо. Це вдалий тандем.
Також ми розповідали про те, які фасони джинсів будуть модними цього літа. Вони мають бути у кожної модниці.
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