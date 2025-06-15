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Головна Мода Наймодніші штани цього літа — ідеальна база під усе

Наймодніші штани цього літа — ідеальна база під усе

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 18:12
Універсальні штани на літо — завжди будуть вдалим вибором
Блакитні штани. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові штани літа 2025

Літня спека надихає на ніжні кольори та легкі силуети. Цього сезону в тренді будуть штани у відтінку butter yellow. Цей колір став справжнім хітом літа. Будь-який елемент гардероба в масляно-жовтому відтінку має витончений й багатий вигляд.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше. 

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Трендові штани літа 2025

Штани масляно-жовтого кольору впевнено підкорюють серця модниць в цьому сезоні. Модель не має значення: джинси, палаццо чи аладдіни — цей відтінок зробить особливим будь-що.

Трендовий колір штанів літа 2025
Образи в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Butter yellow — це чудова альтернатива вже набридлому бежевому кольору чи світлим джинсам. Цей відтінок додає ніжності, витонченості та свіжості образу. Дизайнери пропонують різноманітні варіації низу в трендовому кольорі вершкового масла.

Трендовий колір штанів літа 2025
Штани у масляно-жовтому кольорі. Фото з Instagram

Будь-яка модель в кольорі butter yellow стане ідеальною інвестицією у базовий літній гардероб. Такі штани пасуватимуть геть під усе, адже масляно-жовтий відтінок можна поєднувати як з яскравими речами, так й зі стриманою базою.

Трендовий колір штанів літа 2025
Костюм у масляно-жовтому кольорі. Фото з Instagram

Масляно-жовтий — це саме той колір, який як біле полотно. Ви можете створювати геть різні аутфіти з одними й тими ж штанами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття ідеально пасує до штанів палаццо. Це вдалий тандем.

Також ми розповідали про те, які фасони джинсів будуть модними цього літа. Вони мають бути у кожної модниці.

мода тренди стиль колір штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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