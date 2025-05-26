Джинси, що завжди в моді — класика та новинки сезону

Дівчина в майці і джинсах. Фото: Freepik

Джинси — це та річ, яка завжди виручає. Не важливо, що за вікном — дощ, спека чи сніг — вони пасують майже до всього. Узимку можна носити з об’ємним светром, влітку з легкою блузкою або улюбленим топом. І головне: навіть одна хороша пара джинсів може стати базою для десятка стильних образів — на кожен день, на побачення, на роботу, хоч куди.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Трендові моделі джинсів у 2025 році

Якщо мати не одну, а кілька різних моделей, то відкривається справжнє поле для модних експериментів. Саме тому цього літа варто звернути увагу одразу на кілька крутих варіантів, які вже давно підкорили серця трендсетерок.

Перше, що ніколи не вийде з моди, — це класичні прямі джинси. Вони бувають різних відтінків: світло-блакитні — ідеальні для весняних луків із пастеллю, білі для ніжного образу з сорочкою чи жакетом, чорні для стриманої елегантності. А ще є темно-сині, які трохи строгіші, але дуже стильні.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Далі моделі, які змінюють усе у вашому силуеті. Наприклад, джинси-підкови — широкі з боків, схожі на перевернуту дужку. Або екстрадовгі — ті, що майже торкаються землі, візуально додають зросту. Є й укорочені, які відкривають щиколотки та гарно поєднуються з весняними балетками чи кедами.

Модний відтінок джинсів. Фото з Instagram

Не забуваймо й про джинси з високою посадкою, котрі підкреслюють талію, роблять фігуру ще кращою. А ще зараз у тренді варіанти з відворотами, що мають грайливий й невимушений вигляд.

Джинси з високою посадкою. Фото з Instagram

Ну і нарешті мішкуваті baggy jeans. У них комфортно, зручно, і виглядаєш так, ніби щойно вийшла з модного показу. Ідеально як для кави з подругою, так і для вечірки.

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