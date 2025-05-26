Джинсы, которые всегда в моде - классика и новинки сезона

Девушка в майке и джинсах. Фото: Freepik

Джинсы — это та вещь, которая всегда выручает. Не важно, что за окном — дождь, жара или снег — они подходят почти ко всему. Зимой можно носить с объемным свитером, летом с легкой блузкой или любимым топом. И главное: даже одна хорошая пара джинсов может стать базой для десятка стильных образов — на каждый день, на свидание, на работу, хоть куда.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Трендовые модели джинсов в 2025 году

Если иметь не одну, а несколько разных моделей, то открывается настоящее поле для модных экспериментов. Именно поэтому этим летом стоит обратить внимание сразу на несколько крутых вариантов, которые уже давно покорили сердца трендсетерок.

Первое, что никогда не выйдет из моды, — это классические прямые джинсы. Они бывают разных оттенков: светло-голубые — идеальны для весенних луков с пастелью, белые для нежного образа с рубашкой или жакетом, черные для сдержанной элегантности. А еще есть темно-синие, которые немного строже, но очень стильные.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Далее модели, которые меняют все в вашем силуэте. Например, джинсы-подковы — широкие по бокам, похожие на перевернутую дужку. Или экстрадлинные — те, что почти касаются земли, визуально добавляют роста. Есть и укороченные, которые открывают щиколотки и хорошо сочетаются с весенними балетками или кедами.

Модный оттенок джинсов. Фото из Instagram

Не забываем и о джинсах с высокой посадкой, которые подчеркивают талию, делают фигуру еще лучше. А еще сейчас в тренде варианты с отворотами, которые выглядят игриво и непринужденно.

Джинсы с высокой посадкой. Фото из Instagram

Ну и наконец мешковатые baggy jeans. В них комфортно, удобно, и выглядишь так, будто только что вышла с модного показа. Идеально как для кофе с подругой, так и для вечеринки.

Ранее мы писали о том, с какой обувью лучше всего сочетаются джинсы.

Также мы сообщали об очень модных джинсах, которые повсюду в соцсетях.