Літні образи з палаццо — з чим поєднувати трендові штани

Дівчина в штанах. Фото: Freepik

Влітку хочеться легкості — і в настрої, і в одязі. Саме тому штани палаццо так полюбилися модницям. Вони широкі, дихаючі, не прилипають до тіла в спеку й водночас виглядають елегантно. Ця річ давно стала незамінною частиною літнього гардероба і навіть не думає здавати позиції.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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З чим носити штани-палаццо влітку

Палаццо ідеальні тоді, коли не хочеться вигадувати складні образи. Достатньо вдягнути легку майку, зверху накинути сорочку чи лляний жакет, обрати зручне літнє взуття і ви вже готові до міської суєти, кави на терасі чи прогулянки біля моря. Штани чудово поєднуються і з кросівками, і з босоніжками, і з балетками, тому завжди можна адаптувати образ під свій настрій і температуру за вікном.

Стильні літні образи. Фото з Instagram

У моді зараз не лише прості поєднання з топами, а й цікаві рішення — наприклад, носити палаццо з асиметричними сорочками або футболками-поло, які повернулися в тренди цього літа. А ще вони вдалий мають вигляд у комплекті з костюмними жилетами чи легкими жакетами в тон — такий образ підійде і для роботи, і для вечора.

Вдалі образи на кожен день. Фото з Instagram

Навіть якщо у гардеробі не так багато речей, палаццо допоможуть створити десятки стильних образів. Це саме той варіант, коли одні штани стають основою цілого літнього сезону.

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