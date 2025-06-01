Стильні образи з білими джинсами — пасуватимуть абсолютно усім

Дівчина у білих джинсах. Фото: Freepik

Білі джинси додадуть в будь-який образ свіжості та легкості. Вони ідеально підійдуть на літо, однак багато хто боїться створювати луки з таким елементом гардероба. Це пов'язано зі стереотипом про те, що білий колір додає лишніх кілограмів. Насправді ж, все залежить від того, як ви стилізуєте таку модель джинсів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї стильних образів з білими джинсами

Не варто побоюватися джинсів білого кольору. Вони не будуть повнити, якщо правильно обрати посадку. Важливо також поєднувати їх з різними текстурами.

Ідеї образів з білими джинсами та піджаком. Фото з Instagram

Білий колір — це ідеальна база для акцентів. На літо до цих штанів пасуватимуть топи чи жилетки. Обирайте яскравий верх, якщо хочете бути в центрі уваги.

Ідеї образів з білими джинсами та жилеткою. Фото з Instagram

Ще одне безпрограшне комбо — білі джинси та джемпер у смужку. Для більш повсякденного аутфіту можна обрати кросівки, а для стриманішого образу віддайте перевагу туфлям. До того ж чорно-білий лук — вічна класика, яка не втрачає актуальності.

Ідеї образів з білими джинсами та джемпером у смужку. Фото з Instagram

Аби підкреслити талію та додати особливого шарму в образ, можна використати хустку замість пояса. Такий прийом — трендовий в цьому сезоні. Акцентна хустка буде вдало доповнювати білі джинси.

Ідеї образів з білими джинсами та хусткою. Фото з Instagram

На прохолоднішу погоду до луку з білими джинсами можна додати шкіряну куртку. Такий образ підкреслить вашу впевненість у собі та точно завоює увагу інших.

Ідеї образів з білими джинсами та курткою. Фото з Instagram

Білі джинси схожі на чисте полотно. Все залежить від того, який настрій на ному "намалювати". Тож не бійтеся експериментувати та створювати різні образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цього літа в моді будуть джинси у стилі 70-х. Модель з накладними кишенями впевнено набирає популярність.

Також ми розповідали про те, як носити джинси баггі. Вони будуть мастхевом цього літа для тих, хто прагне бути в тренді.